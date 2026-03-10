「ギャルかす！」森香澄、人生初ブリーチからさらにハイトーンに！ 「雰囲気違います」「TWICEみたい」
元テレビ東京アナウンサーの森香澄さんは3月9日、自身のInstagramを更新。よりハイトーンカラーになった髪を披露し、絶賛の声が寄せられています。
【写真】森香澄のハイトーンヘア
ファンからは「雰囲気違いますね」「新鮮な感じ」「似てる人かと思ったら本人でした」「若くなったー！」「ギャルかす！」「TWICEみたい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「若くなったー！」森さんは「韓国でドゥチョンク食べすぎました」とつづり、2枚の写真を投稿。韓国のカフェで食事をする様子が写っていますが、注目したいのは森さんの髪色です。金髪に近いハイトーンカラーになっており、今までのイメージとはまるで異なりますが、とても似合っていますね。
「人生初のブリーチしてみました」2月27日の投稿で「人生初のブリーチしてみました」と報告した森さん。その時に披露したのはアッシュ系の茶髪でしたが、今回はさらに明るくなった印象です。気になった人は、見比べてみてくださいね。
