ド派手な魚「ヒブダイ」を調理してみた！ 切り身にしてフライパンで蒸せば本格中華蒸しに大変身

今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『このカラーリング…どう見ても食用魚だな！【MOCA’Sキッチン #7 ヒブダイの中華風蒸し】』というブラックバスたべるガール(メイ)さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

本当に食用魚、しかもそこそこ高級な子なので安心してご視聴ください。

このカラーリング…どう見ても食用魚だな！【MOCA’Sキッチン #7 ヒブダイの中華風蒸し】

ド派手な色合いの白身魚「ヒブダイ」を使って、本格的な魚料理に挑戦する動画が投稿されています。パッと見では食べられるようには見えませんが、実はとってもおいしいお魚なんだそうです。

今回紹介するのは「MOCA’Sキッチン」というシリーズ動画の7作目。ブラックバスたべるガール(メイ)さんが投稿しているもので、ちょっと不思議な喫茶店が舞台になっています。音声合成ソフトキャラクター・宮舞モカが店員となり、接客をしてくれます。

ドアのベルが鳴り、お客さんが来店。注文を聞いてみると、なんと「魚料理を食べに来た」とのことです。コーヒーや軽食を出すはずの喫茶店で、まさかのオーダーにモカも一瞬驚きますが……。「しっかりした魚料理なんて、当然、ご用意できます」と自信満々に応じます。

ちょうど“仕入れ担当”が頑張ってくれたおかげで、珍しいヒブダイが入手できたらしく、下ごしらえの工程へと進んでいきます。

登場したヒブダイは、夕暮れの海のような色のド派手なビジュアル。食べられるお魚ですが、うろこが大きく下処理だけでも大変。動画では取り除く作業をしながら、名前の由来にまつわる豆知識も紹介しています。

適当なサイズに切り、塩コショウを当てたら下処理が完了。皿にネギと生姜を並べ、その上にヒブダイをのせます。皿ごと水を入れたフライパンの中に置いて、ふたをして蒸し焼きに。沸騰後5分で中を見てみると、ふっくらとおいしそうに仕上がっていました。

彩りにはノビルを使います。ニンニクっぽい部分を薄切りに。鍋にごま油と共に入れ、熱して香りを移します。焦げが回る前にノビルを取り出し、煙が出るまで油を熱します。

そして熱々の油を、蒸したヒブダイにジュッと回しかけます。最後に紹興酒、しょうゆ、砂糖を合わせて煮立てたタレをかければ、「ヒブダイの中華蒸し」が完成。本格レストランのような仕上がりとなりました。

料理の完成後は、「MOCA’Sキッチン」らしく、“お客さん”とのやり取りが始まります。料理の腕前だけでなく、キャラクターとしての可愛らしさやテンポの良いトークも含めて楽しめるこの動画。気になった方はぜひ視聴してみてください。

視聴者コメント

美味しそー！

喫茶店でこれが出てくるのか

オシャレでおいしそう…

これ飲み物どうすりゃええんや

食後に珈琲もお願い

文／高橋ホイコ