鈴木奈々、“若々しいと話題”59歳父とロンハーマンで買い物 サングラス試着ショットに反響「かっけー」「彼氏みたい！」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。SNSに登場するたびに反響が集まる、59歳の父親と買い物に出かけたことを明かし、父親の“ダンディな”サングラスを試着する姿を公開した。
【写真】「カッコいいお父さん」反響続々、サングラスを試着する鈴木奈々の父親
鈴木は「お父さんとお買い物してきたー」とつづり、先輩の出産祝いと誕生日プレゼントを買いにロンハーマン（Ron Herman）を訪れたことを報告。投稿では、店内でサングラスを試着する父親の写真や、食事を楽しむ様子などを披露している。
父親については「お父さんサングラス気に入ってたけど少し値段が高くて買うの諦めてたけど、欲しかったなぁーって今も話してます」と明かし、「お父さん誕生日もうすぐだから誕生日プレゼントサングラスにしようかな 誕生日プレゼント決まった」と父親思いな一面を見せた。ハッシュタグでは「#お父さん59歳」と添えている。
コメント欄には「お父さん喜びますね」「お父さんかっけー」「優しいんですね。そして仲もいいんですね」「カッコいいお父さん」「サングラス似合ってますよ」「彼氏みたい！」などの声が寄せられていた。
【写真】「カッコいいお父さん」反響続々、サングラスを試着する鈴木奈々の父親
鈴木は「お父さんとお買い物してきたー」とつづり、先輩の出産祝いと誕生日プレゼントを買いにロンハーマン（Ron Herman）を訪れたことを報告。投稿では、店内でサングラスを試着する父親の写真や、食事を楽しむ様子などを披露している。
コメント欄には「お父さん喜びますね」「お父さんかっけー」「優しいんですね。そして仲もいいんですね」「カッコいいお父さん」「サングラス似合ってますよ」「彼氏みたい！」などの声が寄せられていた。