鈴木奈々、“若々しいと話題”59歳父とロンハーマンで買い物 サングラス試着ショットに反響「かっけー」「彼氏みたい！」

鈴木奈々、“若々しいと話題”59歳父とロンハーマンで買い物 サングラス試着ショットに反響「かっけー」「彼氏みたい！」