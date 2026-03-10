FM大阪の長寿番組『LOVE FLAP』放送終了を発表…20周年の節目に “キヨピー”谷口キヨコが感謝
FM大阪の昼のワイド番組『LOVE FLAP』（月〜木 前11：30〜後2：00）が、3月末で放送終了することが、9日の放送で発表された。
【画像】“キヨピー”谷口キヨコが感謝のメッセージ「奇跡のような時間でした」（全文）
2005年4月のスタート以来、“キヨピー”の愛称で活躍する谷口キヨコ（月・火担当）らが、音楽とトークを届けてきた。
谷口は「お知らせがございます」と切り出し、「『LOVE FLAP』は今年20周年ということで、2005年の4月から放送をスタートしてきて、20年ということだったんですが、3月31日火曜日の放送をもって『LOVE FLAP』は終了することになりました」と報告。
「20年間番組を続けてこられたのはリスナーの皆様の本当におかげです。本当に皆様聴いていただいていてどうもありがとうございます。ありがとうございます」と感謝の言葉を重ね、「なんていうか、うーん、20年たったんだなという感じでございます」としみじみ。
「『LOVE FLAP』というこの番組は終わってしまいますが、もちろんそのあともFM大阪のお昼の番組というのは続くわけで、別の番組が始まるわけで、最後まで楽しく元気に皆さんと交流できれば、聴いていただければと思っております。ぜひいつも通り、FM大阪『LOVE FLAP』を楽しんでいただければと思います」と呼びかけた。
さらに「じゃあキヨピーはどうすんねん？ということにもなると思いますけれども、来週あたりにはご案内、ご紹介もさせていただけるかなと思います」と説明。3月9日「サンキューの日」に「感謝の気持ちを込めて、こうやって皆様に発表させていただくことになりました」と語った。
【画像】“キヨピー”谷口キヨコが感謝のメッセージ「奇跡のような時間でした」（全文）
2005年4月のスタート以来、“キヨピー”の愛称で活躍する谷口キヨコ（月・火担当）らが、音楽とトークを届けてきた。
谷口は「お知らせがございます」と切り出し、「『LOVE FLAP』は今年20周年ということで、2005年の4月から放送をスタートしてきて、20年ということだったんですが、3月31日火曜日の放送をもって『LOVE FLAP』は終了することになりました」と報告。
「『LOVE FLAP』というこの番組は終わってしまいますが、もちろんそのあともFM大阪のお昼の番組というのは続くわけで、別の番組が始まるわけで、最後まで楽しく元気に皆さんと交流できれば、聴いていただければと思っております。ぜひいつも通り、FM大阪『LOVE FLAP』を楽しんでいただければと思います」と呼びかけた。
さらに「じゃあキヨピーはどうすんねん？ということにもなると思いますけれども、来週あたりにはご案内、ご紹介もさせていただけるかなと思います」と説明。3月9日「サンキューの日」に「感謝の気持ちを込めて、こうやって皆様に発表させていただくことになりました」と語った。