戦争開始からわずか1週間あまりで原油価格は1バレル=100ドル近辺を推移している/M. Scott Brauer/Bloomberg/Getty Images

（CNN）トランプ米政権が、原油価格の高騰を受けパニックに陥り始めている。

政権の上級補佐官らは、イランとの戦争開始当初の数日間は原油価格が一時的に上昇すると見越していた。しかし市場の反応の大きさと期間は想定を越えるものだったという。内部事情に詳しい関係者がCNNに語った。

戦争開始からわずか1週間あまりで原油価格が1バレル=100ドル近辺を推移し、米国のガソリン価格も急騰するなか、今さらながら投資家を安心させ、影響を緩和する方法を模索する動きが急ピッチで進んでいる。しかし政権は自らの権力の限界、そして海外で戦争を行うというトランプ大統領の決断が国内における自身の主要な経済的成果の一部を帳消しにしかねない現実に直面している。

国際エネルギー機関（IEA）の石油産業・市場部門の元責任者ニール・アトキンソン氏は、「価格の上昇圧力が続く以外、何も見えない」と述べた。

関係筋によると、当局者は週末から9日にかけて、金融市場を落ち着かせ、国内ガソリン価格への原油高騰の影響を抑えるための選択肢を緊急に策定した。これらの案は、国内の原油流通の制限緩和といった限定的な規制措置から、世界の原油取引への直接介入といったはるかに極端な措置まで多岐にわたる。9日にも側近からトランプ氏に一連の選択肢が提示される予定だという。

現在、ホルムズ海峡の通航は事実上停止しており、世界の原油供給の約20%が混乱している。タンカーがイラン沖のこの水路を再び安全に通航できるようになる兆候はほとんどみられない。

原油価格は9日に一時1バレル=120ドルに迫った後、やや下落した。これは2022年のロシアによるウクライナ戦争開戦初期以来の水準。この高騰は米国のガソリン価格にもすぐに波及し、先週の全国平均価格は1ガロンあたり51セント上昇した。

この急騰はトランプ政権全体に警戒感をもたらした。政権は当初、11月の中間選挙でガソリン価格引き下げを共和党の取り組みの柱に据える計画だったためだ。

関係者によると、この緊迫感は週末にかけて著しく高まった。原油価格が1バレル=100ドルに達し、政権の初期措置がエネルギー危機の長期化に対する恐怖を鎮めるにおおむね至らなかったことが明らかになったためだ。

ライト・エネルギー長官をはじめとする政府高官はここ数日、公の場でこうした懸念を重視しないよう努め、石油トレーダーが不当に価格をつり上げていると非難したり、ホルムズ海峡の通航は間もなく通常通りになると主張したりしている。

しかし水面下では、高官らはこの危機がトランプ氏に打撃を与えることを懸念し、その緩和策の模索に必死になっている。有権者はすでに生活費への不安を抱えており、危機は米国経済全体に波及する深刻な危険性をはらんでいる。石油業界に対しては増産を迫ったものの、高価格がいつまで続くか明確な見通しもない中で、企業に大幅な増産意欲はほとんどみられない。

側近たちは、ジョーンズ法に基づく規制の緩和による国内石油の流通促進や、ガソリン価格の上昇抑制につながる可能性のあるその他の規制緩和など、各種行政措置を検討してきた。

関係者によると、輸出に対する新たな制限、価格統制、さらには原油先物市場への直接介入など、より積極的な措置も検討されているという。

さらに、政権が数日間にわたり断固として選択肢から除外していた米国の戦略石油備蓄（SPR）を配備する可能性についても浮上している。ただしバイデン政権は2022年に原油価格下落のためにSPRを活用したが、その効果は限定的だった。

主要7カ国（G7）は9日、供給不足への対応として各国の備蓄の協調放出について協議した。しかし、事情に詳しい関係者の1人によると、米国がこの措置に懐疑的な立場を示し、G7は即時の行動を見送った。

政権が状況を変える可能性があると期待していた取り組みはすでに失敗している。これはホルムズ海峡を横断する意思のあるタンカーに最大200億ドル（約3兆円）の保険を提供するというものだった。

金融調査会社ウルフ・リサーチの米国政策・政治担当責任者、トビン・マーカス氏は、「船舶の沈没リスクに対する保険に加入していたとしても、沈没させられたくはないはずだ」と述べた。「これらの措置は悪い発想ではないが、6日間にわたって誰もホルムズ海峡を通航していないという事実を人々が無視できるようにするものではない」

トランプ政権はここ数日、ホルムズ海峡の通航を軍が護衛する可能性も示唆している。しかし、米国がどれほど迅速に護衛を組織できるかは見通せない。一方で、石油市場を安定させる唯一確実な方法は、戦争を終結させること、そして永続的な経済的影響を回避できるよう迅速に終結させることだという認識は強まるばかりだ。

「戦争を終わらせる以外に、政権が取り得る選択肢は実際にはかなり限られている」とアトキンソン氏は指摘した。「石油市場の供給は大幅に不足している」