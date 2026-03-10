顎変形症のため両顎の骨切り手術を受けた原宿系動画クリエイターのしなこが、ダウンタイム中の姿を公開し、応援や批判的なコメントが寄せられている。

【映像】両顎の骨切り手術前→後のしなこ

2026年3月7日、Instagramで「この度しなこ、骨切りします！これまで矯正をずっとやってきたんですけど、私は顎変形症っていう、あごがね、横にズレてるタイプの人間なんですよ。なので、あごズレを治すために矯正をやってきました。」と手術を受けることを明かした。

両顎の骨切り手術後のダウンタイム中の姿公開

手術を受けるため、5年間歯列矯正をおこなっていたというしなこ。7時間におよぶ骨切りの手術を受けたことも伝えていた。翌日の更新では、自身がプロデュースするプロジェクト「WeP（ウィピ）」のメンバーに手術の報告をする動画を公開し、ダウンタイム中の姿も披露。

しなこの報告にネット上では「隠さずになんでも公表する姿に好感度がより高くなりました」「少しずつね良くなるから無理しすぎないで過ごしてね」と応援の声がある一方、「子ども向けコンテンツ扱う側としては公表する意味ある？って思う」など、批判的なコメントも寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）