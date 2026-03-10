レバノンのアウン大統領がイスラエルとの直接協議を呼び掛けた。/Markus Lenhardt/dpa/picture-alliance/AP

（CNN）中東のレバノンは9日午後、驚くべき声明を発表し、イスラエルとの直接協議を要求した。「国境の安全と安定に向けた恒久的な取り決め」を話し合うとしている。一方でイランが支援する武装組織ヒズボラについては、レバノンを裏切っていると非難した。

レバノンのアウン大統領は、欧州連合（EU）高官とのオンライン会合で自身の計画の詳細を明らかにした。その中でヒズボラとイスラエルがレバノンを追い詰めようとしていると厳しく批判。イスラエルは戦時国際法を全く尊重していないと非難した。同大統領によればイスラエルがレバノンを攻撃したことで、60万人以上が避難を余儀なくされ、女性や子どもを含む400人以上が死亡したという。

しかし、重要なのはアウン氏がヒズボラを批判したことだ。同氏はヒズボラを「レバノンの国益も国民の生命も軽視する武装勢力」と呼び、「侵略と混乱の下でレバノンという国家を陥落させようとした」と主張。さらに、ヒズボラは「イラン政権の思惑のために」活動していると糾弾した。

ベイルート・アメリカン大学（AUB）イッサム・ファレス公共政策・国際問題研究所のジョセフ・バフート所長は「ヒズボラはイランをめぐる地域紛争への介入を決定し、レバノン政府を極めて困難な立場に追い込んだ。今やレバノン当局の主な懸念は、ヒズボラの行動から明確に距離を置けるかどうかにある。イスラエルによる全面的な報復で、国全体が甚大な被害を受けるのを避けるのがその主たる目的だ」と述べた。

アウン氏は、国際社会の支持を得た新たな構想を呼びかけた。具体的にはイスラエルとレバノンの間で停戦を確立するとともに、レバノン軍によるヒズボラの武装解除と武器の没収を支援する内容だ。構想はイスラエルの攻撃に歯止めをかけ、「完全な停戦」を確立することを目指す。両国は「国際的な支援の下で直接的な交渉」を開始し、「敵対行為の最終停止」と「国境における安全と安定のための恒久的な取り決め」を達成することになる。

アウン氏の考えでは、イスラエルはレバノン南部で占領している領土から段階的に撤退する。その部隊と入れ替わる形でレバノン軍が配備されるという。

​​先週、レバノン政府はヒズボラの軍事活動を違法と宣言したが、政府には独力でヒズボラを事実上武装解除できるだけの力はない。政府がこの決定を実行できないことから、上記の新たな構想の実現性にも疑問の声が上がっている。

イスラエルがアウン氏の構想に応じるかどうかは不明。イスラエル軍司令官はヒズボラが武装解除されるまでレバノンでの作戦を停止しないと述べており、外交交渉の余地はほとんど残されていないように思われる。特に国境沿いでは激しい戦闘が続いている。イスラエルはまた、レバノン全土でヒズボラを標的とするため、レバノン南部の大部分、首都ベイルートの一部、そしてベカー渓谷に避難勧告を発令している。

テルアビブ大学で中東史を教えるエヤル・ジッセル教授は、アウン氏の声明を「ある国とその大統領、そして首相が発した助けを求める叫びだ。彼らは自分たちの領土を支配する力を失っている」と評した。CNNの取材に答えた同教授はアウン氏の国際社会への働きかけについては懐疑的で、この取り組みは「何の成果も生まないだろう」「現状では現実的ではないと思う」と語った。