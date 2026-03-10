日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１０日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で侍ジャパンが１次ラウンドＣ組を１位通過したことを報じた。

番組では大谷翔平（ドジャース）とともに鈴木誠也（カブス）が主軸となって侍ジャパンをけん引していることを紹介。前回大会は招集されながらも直前のけがで辞退を余儀なくされた誠也だが、今大会は開幕前の２月２６日に行われた大谷と２人で出席した会見で、同学年の大谷を「翔平さま」と呼んでいじる仲の良さも伝えた。

また、誠也が小、中学時代に所属した東京・荒川リトルシニア野球協会の石墳成良会長にもインタビュー。同会長は町工場の経営者で、誠也の父から依頼されて長さ７５センチ、直径２２ミリ、重さ１キロの練習用オリジナルパイプバットを製作。誠也はそれを使い、ゴルフボールを打ってミート力を高めたことを紹介した。

スタジオには実際に誠也が使用していた“鉄パイプ”が登場。それを手にした「ＷＥＳＴ．」の中間淳太は「すごいな…。これを当てるってなかなかできないですよ」とあ然。そして「ほんまに『巨人の星』に出てきそうな雰囲気です」と続けると、スタジオ共演者らは「ほんと、ほんと！」とうなずいていた。