畑芽育、金髪ハイライトの新ヘアに絶賛の声「雰囲気変わりすぎ」「おしゃれ」
【モデルプレス＝2026/03/10】女優の畑芽育が3月9日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し、話題となっている。
【写真】23歳美人女優「雰囲気変わりすぎ」金髪ハイライトの新ヘア披露
畑は「染めました」とつづり、夜の街を背景に撮影した新しいヘアカラーの姿を投稿。全体が暗めのカラーに金のハイライトが入った髪を無造作にスタイリングしており、これまでのきっちりとまとめたブラウンカラーの姿とは雰囲気がガラリと変わっている。
この投稿にファンからは「ビックサプライズすぎる」「大人可愛いのも最高」「カッコ可愛いの頂点」「雰囲気変わりすぎて一瞬誰かわからなかった」「おしゃれ」「大人っぽい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】23歳美人女優「雰囲気変わりすぎ」金髪ハイライトの新ヘア披露
◆畑芽育、新ヘア公開
畑は「染めました」とつづり、夜の街を背景に撮影した新しいヘアカラーの姿を投稿。全体が暗めのカラーに金のハイライトが入った髪を無造作にスタイリングしており、これまでのきっちりとまとめたブラウンカラーの姿とは雰囲気がガラリと変わっている。
◆畑芽育の新ヘアスタイルが話題
この投稿にファンからは「ビックサプライズすぎる」「大人可愛いのも最高」「カッコ可愛いの頂点」「雰囲気変わりすぎて一瞬誰かわからなかった」「おしゃれ」「大人っぽい」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】