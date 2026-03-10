草刈民代、夫顔出し 30年前の和服ウエディングフォト公開「理想のご夫婦」「変わらない美しさ」の声
【モデルプレス＝2026/03/10】女優の草刈民代が3月9日、自身のInstagramを更新。夫で映画監督の周防正行氏との結婚30周年を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】60歳ベテラン女優「白無垢姿がとても美しい」夫顔出し30年前のウエディングフォト
草刈は「今日は結婚記念日。30年前の今日、結婚式を挙げました」と凛とした白無垢姿で周防氏と並ぶ30年前のウエディングフォトを披露。当時揃えた調理器具についても「当たり前に家にあるものと思っていたけど、気づけば30年。これはすごいことのようにも思えます」と感慨深げにコメントし「これからはもっと大切に使っていこう！と心に決めた日」と道具への愛着を綴った。
さらに「そして私たちも、お互いを労わりながら年を重ねていけたら。周防正行さん、これからもよろしくお願いします」と、夫への感謝を明かしている。
この投稿に、ファンからは「30周年おめでとうございます」「白無垢姿がとても美しい」「お鍋のエピソードも素敵」「理想のご夫婦です」「末永くお幸せに」「30年前と変わらない美しさ」といったコメントが寄せられている。
草刈は、1996年3月に周防氏と結婚した。（modelpress編集部）
◆草刈民代、30年前の結婚式を回顧
◆草刈民代の真珠婚式報告に反響
