【新興国通貨】ドル高一服を受けて17.60台推移＝メキシコペソ



ドルメキシコペソは先月終盤の17.20－40ペソでの推移から、イラン紛争を受けたドル買いに昨日18.024ペソまで上昇。1月9日以来の18ペソ台での推移となった。その後のイラン紛争早期終結期待からのドル売りに17.598ペソまで急落。いったん17.70ペソ前後まで反発も、直近17.65ペソ前後での推移。

ペソ円はペソ高を受けて昨日の8.792円から中南米市場夕方に8.959円まで上昇。ドル円の下げもあって少し調整が入り、8.92－8.94円レンジの推移となっている。



MXNJPY 8.9311 USDMXN 17.6505

