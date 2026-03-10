テレ東ロケで負傷の前園真聖、リハビリ開始を報告 松葉杖姿公開「しばらくの間はずっと一緒」
テレビ東京『旅バラ・バス VS 鉄道乗り継ぎ対決旅』のロケ中に負傷し、全治半年の右膝外側半月損傷と診断された元サッカー日本代表でタレント・スポーツジャーナリストの前園真聖（52）が10日、自身のインスタグラムを更新。リハビリ開始を報告した。
【写真】松葉杖姿で…リハビリ開始を報告した前園真聖
前園は「皆さんからのたくさんのコメントに感謝しています 今日からリハビリが始まりました」と報告。松葉杖を使って歩く姿を公開した。
「しばらくの間はずっと一緒です。よろしくお願いします」と結び、松葉杖、氷嚢のハッシュタグをつけていた。
事故について、テレ東は「事故は番組内の『ミッション』と称されるゲームにおいて、出演者サイドがミッションの危険性等を指摘し、内容の変更を求めていた状況で発生したものです。こうした状況下で番組制作サイドの意向を汲み取っていただいた前園さんが、ゲーム内容を確認した際に、不安定な斜面で転倒し、右足を負傷してしまいました」と報告。「ロケの過程において前園さんにこのような怪我を負わせてしまったことを重く受け止めております。前園さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、前園さんをはじめ関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪していた。
