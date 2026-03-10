旦那さんから2人目や3人目が欲しいと言われ、複雑な気持ちになってしまうことも……。今回は、ある女性が離婚を考えるきっかけとなった出来事をご紹介します。

産んだら出産の大変さは忘れる？

「夫から『3人目が欲しい』と言われました。私は重症悪阻で毎回入院しているし、前回の出産は難産で出血多量に。輸血までして生死をさまよったのに、夫は笑顔で3人目を要求してきたんです。私の体はまだ回復していないのに『産んだら出産の大変さなんて忘れるんじゃないの？』なんて言ってきて。

私はトラウマになるくらい悪阻がきつかったし、出血多量になったときは意識が薄れていって本当に怖かった。それを夫は間近で見ているのに、何でそんなこと言えるんだろうな……。『この人と一緒にいたら身が持たないかも』と思っていた矢先、ママ友とその旦那さんと話す機会がありました。

ママ友の子は一人っ子なのですが、夫が『2人目は考えないんですか？』『兄弟がいた方がいいでしょう』なんてデリカシーのない発言をしてきて。ママ友の旦那さんは『妊娠中も悪阻がひどくて大変だったし、出産も難産で……また同じことをさせるのは妻が可哀想なので』『男は出産を代わってあげられないし、妻がどうしてもと希望しない限り、つくる気はありません』と説明していました。

それを聞いて夫は『優しいんですね〜（笑）』なんて小ばかにした態度でした。でも、妻のことが本当に好きだったら、『子どもが欲しい』って要求を押し通すより、まずは妻の体のことを考えますよね。『あんなつらい思いをまたさせるなんて』って、それだけ奥さんのことが好きだからそう思うんだろうし。

夫としての圧倒的な差を見せつけられて、それ以来、離婚を考えるようになりました……」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2026年1月）

▽ 産むのは奥さんですからね……。奥さんの気持ちや体のことを無視して「3人目が欲しい！」なんて自分の希望を押し通すのは無神経に思えます。「出産は命がけ」だと思っているママ友の旦那さんを小ばかにするなんて……大変な思いをした奥さんを見ていたのに、何も学んでいない証拠です……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。