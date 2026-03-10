ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス<8897.T>はしっかり。９日取引終了後、取得上限３００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．２１％）、または１０億円とする自社株買いの実施を発表。あわせて株主還元方針について、従来掲げていた「配当性向３５～４０％」を「配当性向３５～４０％またはＤＯＥ３．５％のいずれか高い方を基準に配当を決定」に変更した。これらが好感されているようだ。



なお、同時に２６年３月期連結業績予想の修正を発表。新築分譲マンション事業の販売堅調やコスト管理の徹底により、営業利益は１５５億円から１６５億円（前期比１４．９％増）へ上振れる見通し。一方、エネルギー事業で減損損失を計上するため、純利益については８０億円から４５億円（同４５．２％減）へ大きく下振れする見通しを示した。



出所：MINKABU PRESS