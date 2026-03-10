・レナが大幅反発、非小細胞肺がんに対する第２相治験がＡＭＥＤ事業に採択

・サンコールは急反騰し新高値、「ＳＮコネクタ」の拡大に期待膨らむ

・ラサ工は瞠目の切り返しで２５日線に回帰、半導体向け高純度リン酸で成長加速

・三井金属は３日ぶり反発、中国にレアアースの営業拠点を新設へ

・野村原油など原油ＥＴＦは急落、イラン攻撃の早期終結観測でＷＴＩ価格が下落

・Ｓｙｎｓは高い、８機目の衛星を２０日未明打ち上げへ

・朝日放送ＨＤが急反騰し５年９カ月ぶり高値、期末配当１２円増額し中期経営計画を発表

・セキュアは３日ぶり反発、リコージャパンと資本・業務提携

・リッジアイが急反発、案件の大型化や長期化による効果で上期営業利益は計画上振れ

・キオクシアがカイ気配スタート、米サンディスクの急騰に追随しリバウンド局面へ



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS