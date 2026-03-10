エンターテインメントに特化した世界最大級の動画配信サービスを提供するNetflixにて、Netflixシリーズ実写版『ONE PIECE』のシーズン2が3月10日より世界独占配信される。

シーズン1で“東の海（イーストブルー）”を舞台に信頼できる仲間たちと出会ったルフィ。シーズン2では、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”での大冒険が描かれる。ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島からアラバスタ王国へと続く壮大な道のり。新たに出会う船医のトニートニー・チョッパーや、立ちはだかる秘密犯罪会社バロックワークスの猛者たちなど、スケールアップしたシーズン2に登場する魅力的なキャラクターとキャスト陣を一挙紹介する。

●あらすじ世は大海賊時代――偉大なる海賊に憧れるルフィが、海賊王を目指して大海原へ。シーズン2の舞台となるのは、世界中の海賊が集い、気候は荒れ狂い、常識を覆す生物たちがはびこる過酷な海、“偉大なる航路（グランドライン）”。ルフィは信頼できる仲間たちとともに、ローグタウン、リヴァース・マウンテン、双子岬、ウイスキーピーク、リトルガーデン、ドラム島からアラバスタ王国への壮大な道のりを紡いでいく。

登場人物●モンキー・D・ルフィ（イニャキ・ゴドイ／吹き替え：田中真弓）海賊“麦わらの一味”の船長。偉大なる海賊・赤髪のシャンクスに憧れており、海賊王を目指して大海原へと繰り出す。強敵に対し、「仲間と一緒ならできないことはねェ」「おれの番だ！」と力を込め、新技も炸裂させる。

●ロロノア・ゾロ（新田真剣佑／吹き替え：中井和哉）ルフィが信頼する仲間のひとりで、壮大な夢を抱いている。戦闘では炎に包まれた刀を振るい、迫り来るバロックワークスのエージェントを「暗殺者の組織だ」と警戒する。

●ナミ（エミリー・ラッド／吹き替え：岡村明美）ルフィの信頼できる仲間のひとり。強敵との戦いでは、機転や華麗な身のこなしを見せる。

●ウソップ（ジェイコブ・ロメロ／吹き替え：山口勝平）ルフィの信頼できる仲間のひとり。戦闘では精確すぎる狙撃の腕を披露する。

●サンジ（タズ・スカイラー／吹き替え：平田広明）ルフィの信頼できる仲間のひとり。戦闘では鋭い蹴りを繰り出し、強敵に挑んでいく。

●トニートニー・チョッパー（ミカエラ・フーヴァー／吹き替え：大谷育江）寒冷な気候の島国である“冬島”ドラム島で、一味が新たに出会う船医。モフモフしていて帽子と青っ鼻がトレードマークのトナカイ。優秀な医者だが哀しき過去も抱えている。

●ミス・オールサンデー（レラ・アボヴァ／吹き替え：山口由里子）国をも巻き込む非道な計画を企む秘密犯罪会社バロックワークスの副社長であり最高司令官。無数の手足を“咲かせて”攻撃する様子を見せる、“謎に包まれた女”。

ミス・ウェンズデー（チャリスラ・チャンドラン）

Mr.9（ダニエル・ラスカー）

ミス・バレンタイン（ジャサラ・ジャスリン）＆Mr.5（キャムラス・ジョンソン）

Mr.3（デヴィッド・ダストマルチャン）

ミス・ゴールデンウィーク（ソフィア・アン・カルーソ）

Mr.13

クロッカス（クライヴ・ラッセル）

ブロギー（ブレンダン・マーリー）＆ドリー（ヴェルナー・コーツァー）

スモーカー（カラム・カー）

Dr. くれは（ケイティ・セイガル）

Dr.ヒルルク（マーク・ハレリック）

ワポル（ロブ・コレッティ）

