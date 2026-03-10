ラサ工業<4022.T>＝３日ぶり急反発で９０００円台回復。前日は、これまで１０カ月近くにわたり中長期上昇波の強力なサポートラインとして機能してきた２５日移動平均線を、マドを開け下放れ投資家の動揺を誘った。しかし、きょうは全体相場のリスクオフの巻き戻しに乗る形で、再び吸い上げられるように２５日線との下方カイ離を解消。国内外機関投資家の実需買い観測が根強く、上昇トレンドの復元力の強さを際立たせている。中堅化学メーカーながら最先端半導体関連の一角として存在感を高めている。主力製品である高純度リン酸は世界トップシェア。同製品は半導体の製造工程でウエハーの不純物を極力低減させたエッチング材料として旺盛な需要を捉えている。そして、半導体受託生産世界最大手のＴＳＭＣ＜TSM＞のトップサプライヤーであることが海外投資家の視線を集める背景だ。２６年３月期営業利益は従来予想の５１億円から５８億円（前期比２３％増）に増額修正し、２５年３月期の営業３２％増益に続く大幅な伸びを見込む。２７年３月期は高純度リン酸の生産増強効果で増益基調にかげりはない。



サンコール<5985.T>＝切り返し急で上場来高値更新。米子会社のサンコール・アメリカが２月にセンコーアドバンス（三重県四日市市）の米子会社と「ＳＮコネクタ」のライセンス取得契約を締結したと発表した。サンコールはきょう、同契約により大手ＡＩクラウド需要向けで立ち上げ、初年度に売上高１０億円の増加を見込んでいることを公表しており、好感した買いが集まっている。ＳＮコネクタはＶＳＦＦと呼ばれる次世代光コネクター。サンコールによると、ＳＮコネクタは従来のＬＣコネクターより３倍の高密度化が可能であり、データセンターなどへの光実装において注目を受けているという。



レナサイエンス<4889.T>＝大幅反発、上値指向強める。９日の取引終了後に、同社が進める「局所進行非小細胞肺がんの根治的治療を対象としたＰＡＩ－１阻害薬（ＲＳ５６１４）の第２相医師主導治験」が、日本医療研究開発機構（ＡＭＥＤ）の「臨床研究・治験推進研究事業」に採択されたと発表しており、好材料視されている。同治験は、広島大学を研究代表機関、レナを分担研究機関として申請していたもので、今回の採択により広島大学病院など１２医療機関と速やかに第２相臨床試験を開始するとしている。なお、同件による２６年３月期業績への影響は特にないとしている。



出所：MINKABU PRESS