【テニス速報】 BNPパリバ・オープン 第6日 エドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニス vs アンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフ
BNPパリバ・オープン
大会期間：2026年3月9日～2026年3月15日
開催地：アメリカ インディアンウェルズ
コート：ハード（屋外）
結果：[エドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニス] 1 - 2 [アンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフ]
BNPパリバ・オープン第6日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、男子ダブルス1回戦で、第6シードのエドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニスとアンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフが対戦した。
第1セットはエドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニスが6-4で先取。第2セットはアンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフが7-6で奪い返すと、第3セットもアンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフが10-5で制し、アンドリー ルブリョフ / カレン カチャノフがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-03-10 11:22:07 更新