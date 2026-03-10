10日前引けの日経平均株価は反発。前日比1670.36円（3.17％）高の5万4399.08円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1467、値下がりは100、変わらずは23と、値上がり銘柄の割合が90％を超える全面高商状だった。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を382.39円押し上げ。次いで東エレク <8035>が126.35円、ファストリ <9983>が70.59円、ＳＢＧ <9984>が64.98円、フジクラ <5803>が62.51円と続いた。



マイナス寄与度は6.55円の押し下げでローム <6963>がトップ。以下、リクルート <6098>が5.21円、ニトリＨＤ <9843>が4.3円、ベイカレント <6532>が3.08円、キッコマン <2801>が2.76円と並んだ。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は鉱業の1業種のみ。値上がり率1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、機械、電気機器、卸売、銀行と続いた。



