BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）が、SUGA（シュガ）が大人数のスタッフに誕生日を祝福される様子を、Instagramのストーリーズで公開した。

■BTS SUGAが大人数に祝われ「やめて～（笑）」

SUGAは3月9日に33歳の誕生日を迎えた。当日は事務所内で盛大なお祝いが行われたようで、J-HOPEはその様子を動画で捉えている。

黒いニット帽にメガネを掛け、ラフな服装で中心に佇むSUGA。周囲を取り囲んだ大人数のスタッフやメンバーは、手にライトを持ってSUGAを照らし、ダンスビートの音楽に合わせて「フォー！」と盛り上げる。

SUGAはこの雰囲気に照れた様子で、「こういうの苦手なんだ」「やめて～（笑）」とこぼしつつも、満面の笑顔。そしてスタッフが運んできたケーキのロウソクを吹き消した。動画に収録されているJ-HOPEの笑い声も、観る者を和ませてくれる。

SNSでは「照れるユンギさん尊い」「ガチ照れユンギぶっ刺さる」「パリピなお祝いに照れるユンギさん可愛すぎる」「メンバー皆来てる!?」「あまりにも平和すぎる」「みんなに祝ってもらって幸せそう」「ユンギさんのこと大好きで幸せ」「幸せ空間かよ～～」と、多くの反響が起こった。

BTS J-HOPEのストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/stories/uarmyhope/

■BTS SUGA、愛猫にそっくりな黒猫ケーキを贈られる

SUGAは自身のInstagramで、当日の様子を公開。愛猫のタンにそっくりな黒猫のケーキを贈られると、こちらも嬉しそうに息を吹きかけてロウソクを消す。SUGAはキャプションで「ありがとうございます」と感謝を伝えた。