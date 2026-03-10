10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比36.3％減の2837億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同41.6％減の2001億円だった。



目立った値動きではＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が13.21％高、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> が6.90％高、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> が6.79％高、ＮＥＸＴ 鉄鋼・非鉄 <1623> が6.68％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が5.92％高と大幅な上昇。



一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は20.17％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は19.27％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は14.15％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は13.33％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> は12.84％安と大幅に下落した。



日経平均株価が1670円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1179億8300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1628億8700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が249億7900万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が172億5800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が123億6500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が79億7300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が60億300万円の売買代金となった。



