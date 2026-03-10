　10日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比36.3％減の2837億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同41.6％減の2001億円だった。

　目立った値動きではＮＥＸＴ　韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が13.21％高、グローバルＸ　ウラニウムビジネス　ＥＴＦ <224A> が6.90％高、トップシェアインデックス（ネットリターン）ＥＴＮ <2072> が6.79％高、ＮＥＸＴ　鉄鋼・非鉄 <1623> が6.68％高、ＮＥＸＴ　ＮＯＴＥＳ　ドバイ原油先物　ベア　ＥＴＮ <2039> が5.92％高と大幅な上昇。

　一方、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ガソリン上場投資信託 <1691> は20.17％安、ＮＥＸＴ　原油ブル <2038> は19.27％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ブロード上場投資信託 <1684> は14.15％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　ＷＴＩ　原油上場 <1690> は13.33％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ　農産物上場投資信託 <1687> は12.84％安と大幅に下落した。

　日経平均株価が1670円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ　日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1179億8300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1628億8700万円を大きく下回っており低調。

　その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ　日経２２５連動型 <1321> が249億7900万円、ＮＥＸＴ　日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が172億5800万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が123億6500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が79億7300万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が60億300万円の売買代金となった。

