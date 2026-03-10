ETF売買代金ランキング＝10日前引け
10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 117983 -36.6 49330
２. <1321> 野村日経平均 24979 -46.6 56530
３. <1357> 日経Ｄインバ 17258 -57.0 4768
４. <1360> 日経ベア２ 12365 -33.4 117.3
５. <1671> ＷＴＩ原油 8704 -100.0 4376
６. <1579> 日経ブル２ 7973 -44.4 531.9
７. <1306> 野村東証指数 6524 -48.9 3858
８. <1540> 純金信託 6405 -39.9 24630
９. <1458> 楽天Ｗブル 6003 -27.8 58750
10. <1542> 純銀信託 4408 -4.8 40120
11. <2644> ＧＸ半導日株 3434 34.6 3210
12. <2038> 原油先Ｗブル 3405 -100.0 2095
13. <1489> 日経高配５０ 3352 -36.4 3144
14. <1329> ｉＳ日経 3252 -29.4 5626
15. <1568> ＴＰＸブル 2293 -62.0 816.5
16. <1459> 楽天Ｗベア 2091 -26.0 192
17. <1398> ＳＭＤリート 2090 440.1 1999.5
18. <1330> 上場日経平均 1963 -43.3 56620
19. <1475> ｉＳＴＰＸ 1954 -39.1 376.8
20. <1699> 野村原油 1849 -100.0 521.0
21. <1320> ｉＦ日経年１ 1818 -64.2 56360
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1730 -34.2 2115.5
23. <1326> ＳＰＤＲ 1516 66.6 74970
24. <2036> 金先物Ｗブル 1423 -53.0 248150
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1414 -42.2 75790
26. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1352 70.9 1098
27. <2016> ｉＦ米債７有 1305 605.4 1849
28. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 1225 127.3 663.7
29. <1358> 上場日経２倍 1174 -47.1 93730
30. <200A> 野村日半導 1115 -12.4 3103
31. <1615> 野村東証銀行 1098 -28.9 592.3
32. <1356> ＴＰＸベア２ 1084 -41.8 142.7
33. <314A> ｉＳゴールド 891 -44.0 386.9
34. <1487> 上場米債ヘ有 817 16240.0 12485
35. <2648> 野村米十債Ｈ 793 39550.0 3506
36. <1328> 野村金連動 763 -41.3 19365
37. <1577> 野村高配７０ 750 4.5 53970
38. <1308> 上場東証指数 740 -33.1 3813
39. <1346> ＭＸ２２５ 697 -80.5 56220
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ 659 10.4 63150
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 630 6.1 30750
42. <2039> 原油先物ベア 618 -27.5 644
43. <180A> ＧＸ超長米債 583 8228.6 302.3
44. <1655> ｉＳ米国株 536 -56.6 770.1
45. <2634> 野村ＳＰＨ有 517 1968.0 2842
46. <2631> ＭＸナスダク 512 12.0 28140
47. <1597> ＭＸＪリート 511 34.5 2002
48. <1473> Ｏｎｅトピ 446 631.1 3758.0
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 444 -27.1 56100
50. <2244> ＧＸＵテック 416 -32.0 2985
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
