　10日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　117983　　 -36.6　　　 49330
２. <1321> 野村日経平均　　 24979　　 -46.6　　　 56530
３. <1357> 日経Ｄインバ　　 17258　　 -57.0　　　　4768
４. <1360> 日経ベア２　　　 12365　　 -33.4　　　 117.3
５. <1671> ＷＴＩ原油　　　　8704　　-100.0　　　　4376
６. <1579> 日経ブル２　　　　7973　　 -44.4　　　 531.9
７. <1306> 野村東証指数　　　6524　　 -48.9　　　　3858
８. <1540> 純金信託　　　　　6405　　 -39.9　　　 24630
９. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6003　　 -27.8　　　 58750
10. <1542> 純銀信託　　　　　4408　　　-4.8　　　 40120
11. <2644> ＧＸ半導日株　　　3434　　　34.6　　　　3210
12. <2038> 原油先Ｗブル　　　3405　　-100.0　　　　2095
13. <1489> 日経高配５０　　　3352　　 -36.4　　　　3144
14. <1329> ｉＳ日経　　　　　3252　　 -29.4　　　　5626
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　2293　　 -62.0　　　 816.5
16. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2091　　 -26.0　　　　 192
17. <1398> ＳＭＤリート　　　2090　　 440.1　　　1999.5
18. <1330> 上場日経平均　　　1963　　 -43.3　　　 56620
19. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1954　　 -39.1　　　 376.8
20. <1699> 野村原油　　　　　1849　　-100.0　　　 521.0
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　1818　　 -64.2　　　 56360
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1730　　 -34.2　　　2115.5
23. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1516　　　66.6　　　 74970
24. <2036> 金先物Ｗブル　　　1423　　 -53.0　　　248150
25. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1414　　 -42.2　　　 75790
26. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1352　　　70.9　　　　1098
27. <2016> ｉＦ米債７有　　　1305　　 605.4　　　　1849
28. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　1225　　 127.3　　　 663.7
29. <1358> 上場日経２倍　　　1174　　 -47.1　　　 93730
30. <200A> 野村日半導　　　　1115　　 -12.4　　　　3103
31. <1615> 野村東証銀行　　　1098　　 -28.9　　　 592.3
32. <1356> ＴＰＸベア２　　　1084　　 -41.8　　　 142.7
33. <314A> ｉＳゴールド　　　 891　　 -44.0　　　 386.9
34. <1487> 上場米債ヘ有　　　 817　 16240.0　　　 12485
35. <2648> 野村米十債Ｈ　　　 793　 39550.0　　　　3506
36. <1328> 野村金連動　　　　 763　　 -41.3　　　 19365
37. <1577> 野村高配７０　　　 750　　　 4.5　　　 53970
38. <1308> 上場東証指数　　　 740　　 -33.1　　　　3813
39. <1346> ＭＸ２２５　　　　 697　　 -80.5　　　 56220
40. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 659　　　10.4　　　 63150
41. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 630　　　 6.1　　　 30750
42. <2039> 原油先物ベア　　　 618　　 -27.5　　　　 644
43. <180A> ＧＸ超長米債　　　 583　　8228.6　　　 302.3
44. <1655> ｉＳ米国株　　　　 536　　 -56.6　　　 770.1
45. <2634> 野村ＳＰＨ有　　　 517　　1968.0　　　　2842
46. <2631> ＭＸナスダク　　　 512　　　12.0　　　 28140
47. <1597> ＭＸＪリート　　　 511　　　34.5　　　　2002
48. <1473> Ｏｎｅトピ　　　　 446　　 631.1　　　3758.0
49. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 444　　 -27.1　　　 56100
50. <2244> ＧＸＵテック　　　 416　　 -32.0　　　　2985
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


