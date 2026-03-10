ISUスケーティング・アワード

国際スケート連盟（ISU）は9日、フィギュアスケートの年間表彰「ISUスケーティング・アワード」の各部門の候補を発表した。日本勢もノミネートされる中、コーチ部門で候補から漏れた1人の人物に、ファンの視線が集まった。

ファン投票の受付がスタートした「ISUスケーティング・アワード」。締め切りは18日で、受賞者は世界選手権開催地のチェコ・プラハで29日に発表される。

日本勢も多く名を連ねている。「最優秀コスチューム」では三浦璃来・木原龍一組、坂本花織のショートプログラム（SP）が候補入り。「最優秀エンターテイニング・プログラム」は三浦・木原組と坂本のフリー、鍵山優真のSP。「最優秀コーチ」は、濱田美栄コーチ、鍵山正和コーチ、中野園子コーチが候補となった。

ただ、ミラノ・コルティナ五輪で佐藤駿が銅メダルを獲得した際、ド派手なアクションで喜んで話題となった、日下匡力コーチは選外。X上の日本のフィギュアファンからは、落胆の声が上がる。

「最優秀コーチに日下匡力先生がいないの納得いかないっっっ！！！」

「うーんやはり日下コーチに入れたかった。選択肢にないんだもん」

「ベスト・コーチ賞のノミネートに日下コーチが入ってませんけど！なぜですか？！」

「皆さん日下コーチの不在をぼやいておられる」

女子で五輪銅メダルの中井亜美を指導する中庭健介コーチも選外で、「ベストコーチ賞、リアクション部門なら日下コーチだしアイスダンス部門ならマリーアグノエルローゾンだし、ジュニア育成部門なら濱田コーチだし、総移動距離部門なら中庭コーチだし、みたいな感じであげたら良いと思う」とのコメントもあった。



（THE ANSWER編集部）