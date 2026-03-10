パイロットは、濃くクリアな筆跡と、なめらかな書き味にカスレのない書き出しが特徴の低粘度油性インキ「アクロインキ」を搭載した油性ボールペン「アクロドライブ」のラインナップを一新し、「eterlink（エターリンク）」としてリニューアル。2026年3月より発売します。実売価格は3850円（税込）。

「eterlink（エターリンク）」

記事のポイント 2025年に10周年を迎えていた「アクロドライブ」が、ブランド名を一新してリニューアル。低粘度油性インキによる濃くなめらかな書き味はそのまま、新たなカラバリの軸色を展開しています。

新ブランド「eterlink」は、「eternal “永遠”」と「link “絆”」を組み合わせた造語で、「書くことで、『点が連なり、線になり、あなただけの物語になる』」という想いが込められているとのこと。

ボディデザインは、先端が太く握りやすい、流れるような雫形状が特徴です。自分らしさを表現できる4種類の金属パーツとボディカラー全12色をラインナップしています。ボール径は0.5mm（極細）と0.7mm（細字）の2種類で展開されます。

カラーは、0.5mm（極細）がシルバー・ライラック、シルバー・コスモス、ピンクゴールド・ローズベージュ、ピンクゴールド・パールホワイトの4色。

0.7mm（細字）がゴールド・ダークブルー、ゴールド・カッパー、ブラック・ブラック、ブラック・アイスシルバー、ブラック・エイジングメタル、ブラック・ブラッドオレンジ、シルバー・ブラック、シルバー・グレー、シルバー・ライラック、シルバー・コスモスの10色。

パイロット 「eterlink（エターリンク）」 発売日：2026年3月 実売価格：3850円（税込）

