高橋真梨子、誕生日を報告し最新ショットを公開 「ウチのおてんば娘も一緒にお祝い」愛犬の写真も披露
歌手・高橋真梨子（※高＝はしごだか）が6日、誕生日を迎えた。9日に自身のインスタグラムを更新し、花とケーキを前にした“お祝いショット”を披露した。
【写真】「ウチのおてんば娘も一緒にお祝い」誕生日を報告した高橋真梨子 ※愛犬の写真は2枚目
「いいお天気に恵まれ、楽しくゴルフをしてhappyな1日でした♪」と充実した時間を過ごしたことを振り返り、「お花やプレゼント、お手紙などたくさん送ってくれてありがとうございます」と感謝の意を表した。
写真には、愛犬がくつろいでいる様子をとらえたものもあり、「ウチのおてんば娘も一緒にお祝い」と紹介した。
コメント欄には「真梨子さん お誕生日おめでとうございます」「真梨子さんのように素敵に歳を重ねていけたらイイなとずっと思ってます 私の憧れです 娘さんめっちゃ可愛い」「これからも ステキな曲を聞かせてくださいね 」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
