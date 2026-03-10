ひろゆきチーム採用の白シャツ発表、YouTube番組『NonTitle』で話題
丸井織物は10日、石川県中能登町で開発した高機能テキスタイル「NOTO SNOW（ノトスノー）」で制作したシャツを発表した。本素材は、YouTube番組『NonTitle』で、ひろゆきチームが採用したことでも話題を集めている。
【画像】じっくりとシャツを“チェック”するひろゆき
「NOTOSNOW」は、石川県中能登町の繊維メーカー「丸井織物」と、made in Japanの共同開発によって誕生。日本の織り技術と素材開発のノウハウを駆使したものづくりの力を、現代のライフスタイルに合わせて再設計することで生まれた。
汚れや濡れ、シワといった、日常の中で当たり前に存在していた衣服のストレスを見直し、「服に気を遣う時間そのものを減らす」ことを目指して開発された。
公式サイトにて「NOTO SNOW Yシャツ」が9800円（税抜）、「パッカブルジャケット（5月販売予定）」「パッカブルT/Cスムース（5月販売予定）」「COCOON-PACK SHIRT（5月販売予定）」「パッカブルトラベルショーツ（5月販売予定） 」を公開している。
