◇大相撲春場所3日目（2026年3月10日 エディオンアリーナ大阪）

新弟子検査を合格した力士らによる前相撲が始まり、早大出身の川副（22＝安治川部屋）が本多（15＝錣山部屋）を押し出しで下し、プロ初戦を飾った。

立ち合いからもろ手突きで攻め、力強く押し出した。「学生相撲とは違うなと。名前を呼ばれることもないので。緊張感があった」。白星デビューとなり、「良かったです。ホッとしている」と胸をなで下ろした。

早大相撲部からは、中途退部者を除けば戦前に活躍して1945年に引退した元関脇・笠置山以来81年ぶりの力士。安治川部屋に入門後は初の集団生活を始めた。「皆さんやさしくしてくださる。（ちゃんこ番では）野菜を切ったり、配膳をしたり、できることをやっている」と話した。

初の綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）とは同じ03年度生まれの同学年。よく言葉を交わすといい「食事に行こうとか誘ってくれる。やさしくしてもらっている」。初土俵を踏み、「多くの方に愛され、応援される力士になりたい」と意気込んだ。