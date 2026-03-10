ＮＨＫドラマ「テミスの不確かな法廷」は１０日、最終回を迎える。ＮＨＫドラマ公式Ｘでは、主演の松山ケンイチが「６分をこえる」一人語りは「必見」とＰＲ。これに松山がＸで大河ドラマでの思い出を振り返った。

「テミスの−」は、松山が発達障害を抱える裁判官・安堂を演じており、最終回はすでに犯人が死刑となった前橋一家殺人事件について、冤罪を証明するような重要証言が浮上したことで再審請求が行われる。また、安堂の父で検察ナンバー３の結城が何者かによって殺されており、その事件の詳細も気になる所だ。

ドラマ公式Ｘでは「最終回のみどころはなんと言っても、再審請求について裁判官が意見を述べるシーン。特に松山ケンイチさんの６分をこえる１人語りシーンは必見です」とＰＲだ。

これに松山もＸで「６分喋りっぱなしだったんですね」と改めてびっくり。そして「因みに２０１２年放送平清盛第４６回【頼朝挙兵】の撮影で１５分ワンカットというのがありました」と述懐。「重すぎる朝ドラやないかい」と、１５分１話の朝ドラ分、一度もカメラを止めなかった撮影にツッコミを入れていた。