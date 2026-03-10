いきものがかり水野良樹（43）が、10日までにXを更新。まもなく迎えるデビュー20周年に思いをつづった。

水野は「もうすぐデビュー20周年だ」と切り出し、「なんとか10周年まで生き残ろう！と言って世に出て、それを2周分やれるとは思わなかった」と、しみじみ。「そして、2周目で事務所を独立するとはもっと思わなかったし、2周目で3人が2人になるとはもっともっと思わなかった」と21年に元メンバー山下穂尊さんがバンドを離れ、2人体制となったことにも言及した。

その後の投稿では「いきものがかりデビュー20周年と10周年の違い」として、「10周年『小学生のときから聴いてました！』『ありがとう！』 20周年『お母さんが聴いてました！』←new 『お腹のなかから！』」とユーモアを交えて月日の流れを表した。

いきものがかりは06年3月にシングル「SAKURA」でメジャーデビュー。14日・15日に千葉・船橋市のLaLa arena TOKYO−BAYでデビュー20周年記念の主催フェス「超いきものがかりフェス デビュー20周年だよ!! 〜ありがとうって伝えたくて〜」を開催する。