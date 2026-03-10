“魂”は届いている。フィギュアスケート男子で五輪２連覇を達成したプロスケーター・羽生結弦（３１）が座長を務める「羽生結弦 ｎｏｔｔｅ ｓｔｅｌｌａｔａ」（宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ）は、９日に千秋楽を迎えた。４度目となる今回は、東北ユースオーケストラとのコラボレーションが実現。羽生は新演目の「八重の桜」などを演じた。五輪２大会連続出場でプロスケーターの鈴木明子さん（４０）が、共演者の視点から舞台裏を本紙に明かした。

自らの演技に未来への希望を込めた。羽生自身も被災した東日本大震災の発生から１１日で１５年。日常を取り戻しつつある一方で、当時の傷痕が鮮明に残る場所もある。３日間の公演を終えた羽生は「みなさんにも明日、この先ちょっと苦しいなと思った時の希望となるように願っている」と神妙な面持ちで語った。

当公演にはスペシャルゲストとして東北ユースオーケストラが参加した。音楽家の故坂本龍一さんが東日本大震災後に立ち上げ、宮城、福島、岩手の小学生から大学生で構成されている。鈴木さんは「若い力と私たちスケーターがこのショーをつくることで、今までと違った新鮮な形だったし、いい化学反応が起きていた」と相乗効果を口にした。

かねて羽生は東日本大震災の伝承者としてリンク内外で活動。風化の防止が一つの課題だが、若き東北人との共演は大きな意義を持つ。「震災を経験していない団員もいると思うが、今回のショーを通じてあの日をもう一度思い出して、東北に心を寄せることができた。団員だけでなく、若い世代の人たちにとっても震災の出来事をつないでいくきっかけになったのでは」と指摘した。

共演にあたって羽生と東北ユースオーケストラの団員たちは、初日のリハーサル後に入念な打ち合わせを行ったという。

「羽生さんの思い、団員たちの思いも含めて『一人ひとりが感じる震災への思いを重ね合わせていこう』といったようなことを伝えていた。羽生さんの思いが真っすぐに伝わっていたので、本番は共鳴した作品になった」と振り返った。

東北の将来を明るく照らすには、若き存在の活躍は必要不可欠だ。「今回の経験は観客のみなさんだけでなく、団員たちにとっての希望にもなると思う。羽生さんはいろんな人たちに希望を与えている存在だなと改めて感じた」。復興の歩みはまだ道半ば。故郷のために尽力する羽生の思いは、次世代に受け継がれている。