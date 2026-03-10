【映画ランキング】『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』V2！ 『ウィキッド 永遠の約束』は2位
3月6〜8日の全国映画動員ランキングが興行通信社より発表され、先週首位発進を決めた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』が、週末金土日動員39万4600人、興収5億1900万円をあげV2達成。累計では動員111万人、興収14億円を突破した。
【写真で見る】3月6〜8日の全国映画動員ランキングを一気見！
2位は、シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ共演で人気ブロードウェイミュージカルを映画化した2部作の後編『ウィキッド 永遠の約束』が、初週金土日動員31万5000人、興収5億3100万円をあげ初登場。興収では1位の『映画ドラえもん〜』よりも高い数字を出している。
3位は、内田英治監督が“Snow Man”の佐久間大介を主演に迎えたダンスアクション・エンターテイメント『スペシャルズ』が、初週金土日動員17万2000人、興収2億4500万円をあげ、こちらも初登場。
4位は、公開5週目となる『ほどなく、お別れです』が、週末金土日動員15万2000人、興収2億1100万円と相変わらず高い稼働を見せてランクイン。累計では動員255万人を突破し、興収は35億円に迫っている。
5位は、公開3週目の『教場 Requiem』、6位には、先週3位スタートだった『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』がそれぞれランクイン。
8位にランクインした公開14週目の『ズートピア2』は、累計動員1139万人、興収155.2億円を突破し、歴代興収ランキングで『崖の上のポニョ』を上り17位となった。
ここ2週圏外となっている映画『国宝』は、累計成績は動員1439万人、興収203.4億円となり、歴代興収ランキングで『ハリー・ポッターと賢者の石』を上回り『ONE PIECE FILM RED』と並ぶ8位になった。
3月6〜8日の全国映画動員ランキングは、以下の通り。
第1位：『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』
第2位：『教場 Requiem』
第3位：『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』
第4位：『ほどなく、お別れです』
第5位：『木挽町のあだ討ち』
第6位：『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』
第7位：『ズートピア２』
第8位：『超かぐや姫！』
第9位：『レンタル・ファミリー』
第10位：『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』
