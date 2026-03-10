『ばけばけ』錦織、ヘブンと再会もまさかの対応 ネット悲痛「切なすぎる」「胸が苦しい」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第23週「ゴブサタ、ニシコオリサン。」（第112回）が10日に放送され、ヘブン（トミー・バストウ）と錦織（吉沢亮）の再会が描かれると、ネット上には「切なすぎる」「本当に心配」「胸が苦しい」といった反響が寄せられた。
【写真】明日の『ばけばけ』錦織、ヘブンの前でも笑顔なし
トキ（高石）と勘太と家族になるために、ヘブンは日本人になることを決意。 2人が籍を入れるためには松江市役所での手続きが必要。トキとヘブンは、司之介（岡部たかし）、フミ（池脇千鶴）を連れ久しぶりに松江を訪れる。松江に到着した一行は、まずは宿をとりに懐かしの花田旅館へ。
その後、トキとヘブンは松江市役所を訪れることに。そこで2人は、ヘブンが日本国籍を取得するためには、江藤知事（佐野史郎）の許可が必要であることを知る。
そんな中、トキは庄田（濱正悟）と彼の妻になったサワ（円井わん）と再会。一方のヘブンは錦織の家に向かう。ヘブンが家の前で元気よく「ニシコオリサン！」と呼びかけると、静かに戸が開く。げっそりと痩せてしまった錦織を見て、ヘブンは思わずあ然としてしまうものの「ゴブサタ、ニシコオリサン」と頭を下げる。
暗い表情で「ご無沙汰しております…」と頭を下げる錦織に、ヘブンは「ヒサシブリ」と握手を求める。しかし錦織は、その握手を無視するかのように「どうぞ」とだけつぶやき、ヘブンを家に招き入れるのだった。
錦織から握手を拒否され戸惑うヘブンが映し出されて第112回が幕を下ろすと、ネット上には「病気を気にして？悲し過ぎる…」「ヘブンさん、握手を断ったのは感染予防だよー錦織さんの配慮だよー」などの声や「錦織さんの登場は嬉しいのに悲しい〜」「切なすぎる」「本当に心配」「元気な錦織さんを思い出して胸が苦しい」といった投稿が相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
