【専門家の目｜太田宏介】長崎のマテウス・ジェズスが圧巻の2発

V・ファーレン長崎は3月8日、明治安田J1百年構想リーグの第5節でガンバ大阪と対戦2-3で敗れた。

古巣対戦となった長崎FWマテウス・ジェズスが前半だけで圧巻の2ゴールを決めたなか、FK弾について元日本代表DF太田宏介氏が「曲がり方が尋常じゃない」と驚いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部）

◇ ◇ ◇

2018年に1年のみプレーした古巣G大阪戦で長崎の10番は輝いた。0-1とリードを許した前半21分に中央約25メートルの位置でFKを獲得すると、キッカーをM・ジェズスが務める。左足を振り抜くと、壁の間の抜けて鋭く曲がりながらネットを揺らした。

「コースは特別凄いわけではないと思うんですけど、駆け引きのところのうまさがあって、非常に奥の深いゴール。FKはコースだけではなくて、立ち位置、壁の細かな配置による駆け引きが勝ることで、このようなゴールに生まれる。味方の壁の配置もよかったと思いますし、鋭く落ちるカーブというか、そこに速さもプラスされているので、コースよりは駆け引き勝ちした。あとは意外性のあるキーパー目線から言うと、速さ、カーブ共に、非常に予想しづらかった」

さらにシュートの軌道を見ると、一度は壁の外側に曲がったように見えて、そこから急激に内側に落ちていっており、東口も逆を突かれる形となった。

太田氏は「この曲がり方とスピードだったらそら止めれないよね、っていう感覚にもなる。2段階で曲がっている気がしていて、キッカーから壁と、壁を越えてからの曲がり方が尋常じゃないんで。最初のキックの軌道を見た時に、東口選手は右に動いたと思うんですけど、そこから予想以上に曲がってきているので、なかなか処理が難しい。すごい軌道。ちょっとこれはなかなかない、こういった系統のFKあまりJリーグで見ないので、ザ・外国人の助っ人のキックの質ですよね」と、驚愕していた。

M・ジェズスはFKだけでなく、その6分後にも華麗なミドル弾も沈めた。昨季J2でMVPに輝いた強力助っ人はJ1では実力を発揮しているなか、今季どこまでの数字を残すのか注目だ。（FOOTBALL ZONE編集部）