FC大阪のユニフォームに注目

Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。

そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」はFC大阪が特別シーズンで着用する1着に注目している。

FC大阪の明治安田J2・J3百年構想リーグユニフォームは、昨季に続いて女性デザイナーのコシノジュンコ氏がデザインを手がけた。水の都・大阪を、縦縞のウェーブが水のゆらめき、波紋をイメージしたデザイン。チームの勝利へと導く力強さを白とグレーのグラデーションと水色のコントラストで表現し、コシノジュンコ氏のデザインコンセプトである”対極”をイメージさせるデザインになっている。

ともさんは、「2025シーズンよりコシノジュンコ氏がデザインを手がけているが、昨季からの流れを感じる。昨季はサックスとブラックによる動きのある縦縞から、今季は水の都：大阪から水の流れを感じさせる縦縞となった」とデザインについて説明した。

そして、「短期的・中期的に同じようなデザインを使うことのメリットは、FC大阪の縦縞のイメージを定着させるためには良いと感じている」とクラブのイメージを定着させるためのデザインであることも強調。Jリーグのなかでも独特なデザインを採用した1着に注目していた。（FOOTBALL ZONE編集部）