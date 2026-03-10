開幕3連勝でC組を1位通過、日本時間15日に米マイアミで行われる準々決勝に駒を進めた侍ジャパン。

ここまで台湾、韓国、オーストラリアとの3試合で計25得点。そのうち11得点は本塁打によるものだ。

「前回大会を見ても、勝ち上がっていくにつれて連打が望めない現状があった。準決勝、決勝はホームランでの得点しかほとんどなかったという点でホームランは必要不可欠」

こう言う井端監督の方針で、長打力ある野手中心のチーム構成が、現時点で奏功しているかに見える。

とはいえ、本塁打を打っているのは大谷（31=ドジャース）、鈴木（31=カブス）、吉田（32=レッドソックス）のメジャーリーガー3人だけ。彼らが2本ずつ一発を放って得点を稼いでいるものの、準々決勝以降で対戦する米国やドミニカ共和国やベネズエラはメジャーのエース級が相手になる。それだけに大谷や鈴木や吉田がこれまでのように本塁打を量産できる保証はどこにもない。

バリバリの日本人メジャーリーガーたちですら計算が立たないのだから、日本のプロ野球の野手は彼ら以上に苦にする可能性が高い。

長打力優先の選手選考ながら、3試合で日本のプロ野球の選手が放った長打は、オーストラリア戦の佐藤（26=阪神）による二塁打の1本だけ。長打が皆無に近いどころか、韓国戦に限れば12打数無安打。深刻なのはここまで12打数無安打の近藤（32=ソフトバンク）と9打数2安打の牧（27=DeNA）だ。

「中でも牧は長打を期待されてメンバー入りした選手なのに、打撃がいまひとつのうえ、記録に残らない守りのミスやお粗末な走塁が目立つ。オーストラリア戦の四回2死満塁で打者・大谷という格好の先制機に、二塁走者として捕手の牽制に刺された。これでは多少、打ったところで、ザルで水をすくうことになりかねません」とは、ある球界OB。

準々決勝以降の野手はメジャーリーガー以外、守備優先で起用すべきというのだ。

