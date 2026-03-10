「ピッチコムとピッチクロックに投手と野手が対応できること。できないと1次ラウンドで足をすくわれることになる」

侍ジャパンのWBC連覇に向けてこう言及したのは、ダルビッシュ有（パドレス）。アドバイザーとして宮崎合宿に同行、投手、野手に自身の経験、知識を惜しげもなく伝授したダルは、ネットフリックスのYouTubeチャンネルで解説者の糸井嘉男氏と対談し、警鐘を鳴らしていた。

1次ラウンドは3連勝で1位通過。米国・マイアミで行われる準々決勝（日本時間15日）にコマを進めるが、韓国、オーストラリア相手に苦戦した。メジャーリーガーが揃うベネズエラ、ドミニカ共和国、米国といった強敵を蹴散らすのは容易ではない。

ダルも言及しているように、日本にはないピッチクロック、ピッチコムへの対処は連覇に不可欠。特に投手に関してこの独自ルールがクローズアップされており、走者なしの場面で15秒、走者ありの場面では18秒以内に投球動作に入らなければ、1ボールが宣告される。

MLBでプレーし、普段から慣れ親しんでいる山本由伸（ドジャース）でさえ、台湾戦の三回に違反を取られた結果、四球を与えた。捕手との連携作業に加え、ピンチの場面など、集中力を求められるケースで秒単位の戦いを強いられるが、チーム内では「投手、捕手は以前からかなり意識して取り組んでおり、ここにきて慣れつつある。むしろ野手の方が心配」との声もある。

野手は残り8秒を切る前に打席準備が整わなければ、1ストライクがコールされる。今大会では上位を任されている近藤健介（ソフトバンク）が韓国戦の初回、先頭の大谷が四球で出塁、無死一塁の場面で打席を迎え、初球に違反を取られた。

松田野手総合コーチは、「これはしょうがない」としたうえで、こう続けた。

「違反を取られてわかることもある。あとは慣れるしかない。みんなピッチクロックを意識し、近藤のように、打席に入る際のルーティンを1つ削るなど、工夫もしている選手もいるが、タイムの開始が打席ごとに違ったり、集中しているとタイムを忘れることもある。自分のルーティンはこれまでに確立されたものもありますが、やっぱり慣れるしかないですね」

ピッチクロックの影響もあってか、日本屈指の巧打者である近藤が3試合で12打数無安打と苦しんでいる。進塁打や四球でつなぎの役割を果たすことはあっても、一本が出ないのだ。

悩める安打製造機を直撃した。

近藤「慣れ……まあ、そうですね。その…」

――ピッチクロックに対して、工夫しているところは？

「とりあえず、いつもよりは急いで打席に入ってます。タイムを気にしながらもやってます。ただ、タイムの開始もまちまちなんで。始まっているタイミングとか、やっぱりそこは気にしながら。違反は1個取られましたけど、やっぱり気にしていてもそうなってしまうんで。タイムを気にしながらにはなってくると思いますけど」

――普段とルーティンが違うことで、打撃に影響が出ているのか。

「そこはみんな同じ条件ですし。その中でしっかり結果を出さないといけない。ここに来ている以上は、そうかなと思う」

――慣れが必要ですか？

「慣れ……まあ、そうですね。その、メジャーの選手の話も聞きますけど、みんな気にしながらやっているとは言っていたんで、慣れてくれば気にならなくなるとは思いますけどね」

近藤は構える前に足で土をならすなど、いくつかのルーティンがある。これを1つ省くだけでも違和感が生じるだろうし、時間に追われるとなおさら、自分の打撃に専念しづらくなる。「早く打席に入るので全然気にならない」という選手も中にはいるが、打席に入るまでのルーティンが多ければ多いほど、厄介なルールなのは間違いない。

実際、宮崎合宿中には野手から、困惑する声が聞かれた。

「自分のルーティンというか、タイミングで打てない。打席に入って時間見て、大丈夫と思って見たらもう投手が構えてる。『あれ、まだ時間あるのに』って思いながら、パッて投げてくるから、自分の準備の時間がなかった」（牧原大成=ソフトバンク）

佐藤輝明（阪神）はソフトバンクとの練習試合で違反を取られ、「ちょっとゆっくりしすぎた」と反省した。

「対処できているのは大谷翔平（ドジャース）、鈴木誠也（カブス）、吉田正尚（レッドソックス）のメジャー組と、打席に入って構えるまでの時間が早い源田（壮亮=西武）、中村（悠平=ヤクルト）あたり。メジャー1年目でまだまだ不慣れな岡本和真（ブルージェイズ）は打率.100、村上宗隆（ホワイトソックス）も打率.200。3月上旬に来日し、時差に慣れてきたところで再び渡米する。ピッチクロックへの慣れはもちろん、そもそもの状態を上げる必要もあるでしょう」（侍ジャパン経験のある球界OB）

攻撃力、長打力重視の野球で大会連覇をもくろむ侍ジャパンだが、オーストラリア戦では野手が投手のタイミングに合わず、六回まで3安打無得点と大苦戦した。準々決勝以降は、メジャーでもエース級の投手との対戦となり、彼らの独特の間の取り方、球筋にも対処する必要がある。課題は山積みだ。

◇ ◇ ◇

