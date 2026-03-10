調整担当者とヤードのスマートシステムの運用状況について話し合う班宏宇さん（右）。（天津＝新華社記者／楊文）

【新華社天津3月10日】中国天津市にある天津港第2コンテナ埠頭（ふとう）は春節（旧正月）が明け、活気に満ちあふれていた。

埠頭を管理する天津港第二集装箱碼頭信息（情報）部の班宏宇（はん・こうう）副経理は、「わが社はヤードのスマート化システムを導入したばかりで、『デジタル作業員』がガントリークレーンの自主調整や連携作業を行っている」と話した。

埠頭の船舶作業には主に貨物の積み下ろしなどがあり、ヤード作業はその重要な一環となる。同社のヤードは、コンテナを5万個以上収容できる。コンテナの詰め込みや取り出し作業は、1航海当たり千個以上の搬送が必要になることもある。天津港の貨物取扱量は常に世界トップ10入りしている。昨年のコンテナ取扱量は2400万TEU（20フィートコンテナ換算）を上回り、航路は150本に増加。取扱量の増加に伴い、港湾作業の効率化もより高いものが求められている。

班さんは「ヤードではコンテナを科学的に分類、配列し、最適な場所に配置することで輸送効率を最大化する必要がある」と説明。埠頭を「よりスマートに」することが、当社の常に取り組んでいる課題だと語った。

埠頭管理センターのコンピューター画面上を動く光る点は、搬送作業中のスマート水平搬送ロボット（ART）を示し、色の異なる四角形はガントリークレーンの作業区域を表す。管理センターから遠くに見下ろす「スマートゼロカーボン」埠頭エリアに人の姿はなく、調整担当者が常にパラメーターを確認、調整し、ガントリークレーンが指示通り整然とコンテナの積み下ろし作業を行う。

同僚と新たな調整案を検討する班宏宇さん（奥）。（天津＝新華社記者／楊文）

班さんによると、ガントリークレーン単体では操作の自動化を実現しているものの、ヤード24カ所とガントリークレーン42基を擁する複雑な環境下では、作業工程は依然として人による監視や調整に依存している。空間リソースを科学的に把握し、作業をよりスマートに連携させるにはどうすべきか。これについて班さんは、昨年後半からチームを指揮してヤードのスマート管理システムの開発に着手、12回に及ぶ修正とコンテナ約23万個を使った実機テストを経て、今年1月、正式に稼働を始めた。

作業をしていた調整担当者の王嘉輝（おう・かき）さんは「ガントリークレーンによるコンテナ搬送工程は、今は完全自動化されているが、これまでは作業の割り当てをわれわれが考え決定し、多くの時間を要していた。今は全てシステムに委ねているので、労力が大幅に削減できた」と語った。

新たな技術やモデルが「新たな質の生産力」（科学技術イノベーションが主導し、質の高い発展を促す生産力）を生み出し、港湾に新たな価値をもたらしている。ガントリークレーンの稼働率は12.3％向上し、ヤード容量のピーク時負荷は7.1％減少、設備のエネルギー消費量は4.3％低下、スマート水平搬送ロボットによる作業1回当たりの平均時間は6.7％短縮された。（記者/楊文）