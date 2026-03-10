◇第6回WBC1次ラウンドD組 ベネズエラ 4―0 ニカラグア（2026年3月9日 米マイアミ）

既に準々決勝進出を決めているD組のベネズエラが、ニカラグアを4―0と破って3連勝を飾った。過去2試合は7打数1安打だった1番のロナルド・アクーニャ（ブレーブス）が3回に右中間へ今大会1号を放つなど、3安打2打点1盗塁の大暴れ。7投手の継投でニカラグア打線をシャットアウトし、最終回はアンドレス・マチャド（オリックス）が3三振を奪って締めくくった。

D組ではドミニカ共和国も3連勝で1次ラウンド突破を決めており、ベネズエラと11日（日本時間12日）の最終戦で1位通過を懸けて直接対決。2位通過チームが準々決勝でC組1位の日本、1位通過チームがC組2位の韓国と対戦する。

ベネズエラのオマール・ロペス監督は試合後、ドミニカ共和国戦は左腕エデュアルド・ロドリゲス（ダイヤモンドバックス）が先発すると明かした。日本と対戦する可能性がある準々決勝は、レッドソックスで2年連続12勝の左腕レンジャー・スアレスが先発と予想されている。