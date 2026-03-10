相鉄線鶴ケ峰駅から歩いて4分ほどの飲食店が連なる鶴ケ峰商店街に「立ち喰いそば食堂一味（いちみ）」がオープンしたのは2024年6月頃だった。

【画像】 某外食チェーンで培ったノウハウを集大成させた“魅惑の揚げ物”… 「絶品だ…」と思わず唸る、揚げ物のプロによる“そば”がこちら

立ち食いそば界隈の友人たちからの評判も良い。ワンオペで手際がよく、お酒も飲めるし、味もよいと。なかなか行けず宿題店となっていた。

そんな訳で花粉が凄まじく飛び舞う、急に暖かくなった2026年2月最後の土曜日に訪問してみることにした。

横浜駅、新横浜駅から約10分の「鶴ケ峰駅」に降り立つと…

鶴ケ峰駅は10年ぶりだ。横浜駅から相鉄線快速に乗れば約10分。新横浜駅から相鉄新横浜線に乗れば同じく約10分だ。意外と近い。



相鉄線鶴ヶ峰駅

西谷駅から鶴ケ峰駅あたりは線路沿いに帷子川（かたびらかわ）が流れ、その旧流域が曲がりくねって親水緑道を作っている。土地も起伏があって車窓の眺めも目まぐるしく変わる。そこに10カ所の踏切を除却する地下化工事が加わって忙しない景色が続く。

午前11時前に鶴ケ峰駅に降りると、初春というより4月頃のもわっと温かい空気につつまれた。最近の気候はどうも異常だ。

雑多な商店街を通り抜けて4分ほどでお店に到着

鶴ケ峰駅の駅前には区画整理などまったく無縁な昭和時代を感じさせる独特な雰囲気の商店街が続いている。保育園、ドトールコーヒー、ちよだ鮨、カラオケ屋、横浜銀行、さらに進めばラーメン屋、うなぎ屋、店先に大量の焼き鳥を並べた渋い焼き鳥屋、カステラの切り落としが人気のパン屋など、ありとあらゆる商店が軒を連ねる。雑多な雰囲気がすごい。

その道をだらだらと下りながら水道道に進み、鎧橋を渡ってしばらく進むと右側に真っ赤な日よけテントの「そば食堂一味（いちみ）」が現れる。

間口は一見狭そうだが中は意外と広い店内

入口横には「茹でたてそば、揚げたて天ぷら」と記されている。

写真入りのメニューをみると、「きつねそば」「たぬきそば」480円、「かき揚げそば」「春菊天そば」「紅生姜かき揚げそば」「カレーそば」520円、「天玉そば」600円、「いかげそかき揚げそば」640円、冷たいそばは「もりそば」「ぶっかけそば」410円、「冷やしたぬきそば」「冷やしきつね」530円、「かき揚げ天ざるそば」570円とリーズナブルな値段だ。

外メニューの一番下には「当店のそばは国産（北海道）のそば粉を使用しています」とも追記されている。これは期待が膨らむ。

一見寡黙そうにみえる店主だが…

入店するとまだ開店直後で、店主の村山暢儀さん（63歳）が一人で黙々と仕込みをしているところだった。

店は奥行きがあって意外と広い。明るくて落ち着いた清潔感のある雰囲気がなかなかよい。4人席が2つ、2人席が2つ、手前と奥にカウンター席が合わせて5席ある。立ち食い席はない。

村山店主に人気メニューを聞くと、「かき揚げそば」「春菊かき揚げそば」「紅生姜かき揚げそば」「いかげそかき揚げそば」だという。そこで「春菊かき揚げそば」を食べることにした。券売機をみると「わらじメンチカツカレー」760円、「カツ丼」700円も写真入りのおすすめメニューになっている。ミニ丼とのセットメニューも人気のようだ。

注文チケットは渡さなくてよい。券売機から厨房に自動で注文内容が届くようにシステムされている。村山店主はそれをみてすぐさま調理を開始した。厨房前のカウンターに座り、村山店主の手さばきをみながら完成を待つことにした。そしてそれがすごかった。

店主の素晴らしい手際のよさ

まず冷蔵庫からカットした春菊を取り出し重さを測る。それにどろ（水で溶いた天ぷら衣）を入れて、少しかき回す。そしてフライヤーにある丸いかき揚げリングに流し込み、菜箸（さいばし）で突いて中心に熱が入るようにする。しばらくそのまま揚げてから、リングを外して天ぷらをひっくり返す。

この一連の作業と同時に生そばを冷蔵庫から出して麺茹機に並んだテボ（茹で・湯切り用のステンレス製ざる）に入れて、タイマーを2分にセットする。冷たいそばは2分30秒だ。

春菊かき揚げが完成したのとほぼ同時にタイマーが鳴り、そばを流水で洗い冷水でしめてから再度テボで温める。

つゆは1杯ずつ行平鍋に取り分けあたためる。そして湯煎したどんぶりに温めたそばを入れて、春菊かき揚げをのせてそこにアツアツのつゆをかけ、ネギをのせて完成である。時間は4分もかかっていない。

村山店主がトレイにのせて席まで持ってきてくれる。なんと素晴らしい手際のよさなのだろう。

軽くふわっと揚げられた春菊かき揚げは絶品

まずつゆをひとくち。やけどしそうにアツアツだ。鰹節を中心に出汁をとった口当たりのよい味である。むらさきのきれいな返しでつゆの甘味は強くない。そばは近隣の製麺所から仕入れていて、国産（北海道）のそば粉使用なので高いらしい。色は更科系で麺線は細めだがコシはよい。

丸くきれいな春菊天は軽くふわっと揚げられていて、箸でかんたんに切れる。食べるとサクッとして春菊の香りがよい。ころもは淡雪のようで、つゆに浸ると馴染んで溶けていく。

途中でカウンターにある一味唐辛子をかけて食べ進む。

外食チェーン店で身につけたノウハウはまさにプロフェッショナル

食べながら、素晴らしい手際のよさの村山店主のヒミツを聞いてみたのだが、まさに納得の経歴だった。若い時から大手外食チェーン店で働いていたという。40歳すぎから大手とんかつチェーン店に15年勤務。部下が大勢いる大型店の店長をしていたというからすごい。つまり、とんかつ、カツ丼、コロッケ、フライ、天ぷらはプロフェッショナル。

「私が作ったとんかつは抜群にうまいですよ」というわけである。メニューに「わらじメンチカツカレー」「カツ丼」「デカい肉コロッケ」などがあるのはそんな背景があったからだろう。夜の酒菜メニューにも、天ぷらや揚げ物が多いのも納得だ。

55歳定年後、東京の新橋駅近くにあった中堅外食チェーンの立ち食いそば屋「そば田」で店長を5年ほど勤めたという。私も何度か行っていたので会っていたかもしれない。

そしてコロナ禍を経て、「今度はやるなら自分で店を持って、身に付けた技を披露してみたい」と考えるようになったという。

店の厨房はすごくコンパクトに出来あがっている。

奥からフライヤー、丼もの用IHコンロ、水回り、茹麺機、ガスコンロが2口という具合だ。「小さいならそれなりにワンオペでできるように考えてセットした」というからさすがである。

新橋の「そば田」のかき揚げを彷彿させる「かき揚げ天ざるそば」

そんな話を聞いていたら、もう一杯食べたくなった。「かき揚げ天ざるそば」を注文した。すると今度は仕込み済みのかき揚げの具材のタマネギ、人参、長めにカットしたネギなどをどろに混ぜたものをかき揚げリングに流し込み、同じ要領でフライヤーで揚げ始めた。冷たいそばの茹で時間は2分30秒。茹であがったそばを流水で洗い、氷水でギンギンに冷やして、せいろに盛って、かき揚げをのせて完成である。

冷たいそばをまずひとくち。これはよい。細めでシャキッとしたコシが素晴らしい。辛つゆも上品な出来栄えである。そして、かき揚げはみた途端、新橋の「そば田」のそれを彷彿させる姿である。

かじるとサクッと口の中に広がる野菜と油の甘みと香ばしい味がたまらない。とにかく村山店主の作る天ぷらはとても軽い。これは天丼で食べてもうまいに違いない。あっという間に食べてしまった。

そうこうしているうちに時間は12時を過ぎてきた。年配の夫婦や4人のオフィスワーカーなどが入店してセットメニューなどを注文していく。すると村山店主はそばの温かい冷たいなどをていねいに聞いて、また手際よく作っていく。

「カツ丼」や「ミニカツ丼」「ミニから揚げ親子丼」をセットにする人が多いのは、すでに村山店主のワザを見抜いている人なのだろうか。

「紅生姜かき揚げ」を作っているところを目撃したのだが、これもまたふわっと揚げられてうまそうだ。

とってもフレンドリーな店主からのメッセージ

帰り際、村山店主からお客様への挨拶をいただいた。

「長い外食店での経験を経て、集大成として、私の地元の鶴ケ峰で小さな店ですが2024年6月から店を始めることができました。生そばを使い揚げたての天ぷらを提供しています。店の名前は、風味豊かな七味ではなく、一味唐辛子で純粋にそばと出汁の風味を味わってほしいという考えから一味と命名しました。もちろん、天ぷらやカツなどの揚げ物、お酒のおつまみもたくさんそろえています。是非、お越しください。お客さんに地味で寡黙そうにみえるとよくいわれますが、そんなことはありません。お気軽にお申し付けください」

村山店主との会話もずいぶん弾んでしまって厨房前に2時間近くも滞在してしまった。気取らない人柄、黙々と調理する姿、ていねいな対応。街そば屋も今後、ワンオペで調理して効率よくさばくような店が増えてくるかもしれない。そういう意味で「そば食堂一味」は一歩先を行っているのかもしれない。

後日談。数日後、原稿を執筆しているときに「かき揚げ天ざるそば」の写真をみて「あっ」と叫んでしまった。かき揚げの後ろに置いてある薬味は、七味はなく一味唐辛子だけしか置いていなかったのだ。

不覚にも訪問時に気が付かなかった。そして、改めて村山店主のこだわりが伝わってきた。今度は「ミニカツ丼」のセットを注文しよう。

INFORMATION

「そば食堂 一味」

住所 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰2-3-3

営業時間 月〜金 9：00〜15：00／17：00〜22：00 、土 11：00〜15：00／17：00〜21：00

定休日 日

（坂崎 仁紀）