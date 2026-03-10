「すとぷり」をはじめとするSTPR所属の2.5次元アイドルグループたち、通称STPRファミリーのライブ映像が、NTTドコモの映像配信サービス「Lemino」で、9日から配信がスタートした。

今回配信されるのは、2025年4月に開催した「STPR Family Festival!!（すとふぇす）」の東京ドーム公演、ベルーナドーム公演をはじめ、「すとぷり」による日本武道館公演やアリーナツアーなど、これまでペイ・パー・ビュー（PPV）などで配信してきた人気ライブ映像計10作品。9日からは、第1弾として「すとふぇす」の2作品、16日からは第2弾として「すとぷり」の単独ライブ8作品を配信する。

この配信開始を記念して、STPRでは「STPR × Leminoキャンペーン」を実施。STPR ONLINE STOREでの購入や、各グループのファンクラブ年額会員への新規入会など、各種サービスの利用条件を満たした人を対象に、「Leminoプレミアム」が1カ月無料で視聴できるクーポンがプレゼントされる。

さらにドコモでも連動企画を実施し、「ドコモ MAX」「ドコモポイ活 MAX」及び「Lemino」を契約するなど条件を満たした人の中から抽選で30組60名に、今月28、29日に開催する「STPR Family Festival!! 2026」Kアリーナ横浜公演のチケットが当たる。

関係者は「この春は、過去のライブを映像で楽しんで、月末はアリーナで本物のライブと、たっぷり楽しんでください」と話している。