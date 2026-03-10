大谷翔平を筆頭に、過去最多・8人のメジャーリーガーが参加している侍ジャパンが、ワールドベースボールクラシック（WBC）連覇に向けて好発進を見せた。“過去最強”と称されるチームのここまでの戦いを、西武などで活躍し、日本代表として国際大会への出場経験もある元プロ野球選手のG.G.佐藤氏に振り返ってもらった。

国際大会は「最初が肝心」台湾戦の快勝が大きかった

「いやもう初戦の台湾戦がすべてだと思います。本当、いいスタートを切れましたからね」

盛り上がりを見せているWBC2026において、一番乗りで準々決勝進出を決めた侍ジャパン。G.G.佐藤氏は、その快進撃の要因に13−0で大勝した台湾戦を挙げた。

「2024年の『プレミア12』の決勝で負けたチームですし、実力のある相手に大量得点できるとは思っていませんでした。ほとんど全員の選手にヒットが出ましたし、1本出るか出ないかで選手のメンタルも変わるので、あれだけの勝ち方ができると嫌でも勢いが出るものです。井端弘和監督も試合前『勢いづく試合をしたい』と語っていましたし、まさにその通りになりましたね」

そう言うと、佐藤氏は自身が日本代表として戦い、4位に終わってしまった2008年の北京五輪を思い出し、つづけた。

「北京五輪は初戦のキューバ戦を落としてしまって、上手く波に乗れなかったんですよ。星野仙一監督も大会後に『初戦の敗退が痛かった』とよく言ってましたし、やっぱり短期決戦の国際大会は最初が肝心なんですよ」

「歴代最強」侍ジャパン、死角があるとすれば……

1次ラウンドで3連勝を飾った今大会のメンバーは“歴代最強”と呼ばれているが、佐藤氏もそれには同意する。

「大谷翔平選手を中心に、メジャーリーガーも多く参加していますし、また前回のWBC優勝を経験したメンバーも多い。実績も経験も含め最強といっても過言ではないでしょう。けど……」

そう言葉を切ると、大会前から懸念していた点を教えてくれた。

「抑えの投手が少ないことが心配でした。井端監督は松本裕樹投手から大勢投手で勝利の方程式を作りたい意図があるのでしょうが、この2人は失点をしています。藤平尚真投手あたりを今後どう使っていくのかカギになってくると思いますね」

そして打線に関しては、ここまで3戦で12打席無安打の近藤健介について言及する。

「第1、2戦は大谷選手の後ろの2番を任されて難しさがあったと思うんです。第3戦では3番になりましたが、チームのリズムに乗れていない印象です。レギュラーシーズンでは3試合ノーヒットなんて普通にあることですけど、短期決戦で負けられないとなると、井端監督はいろいろと決断しなければいけないと思います。

近藤選手の代打で出た森下翔太選手もいますし、オーストラリア戦でタイムリーを打った佐藤輝明選手もいる。次のチェコ戦は、1位突破も決まっているので、準々決勝に向けいろいろと試すゲームになると思いますね」

そして佐藤氏がもうひとつ気になっているが、鈴木誠也の守備である。カブスでは主にライトを守る鈴木だが、侍ジャパンではセンターを任されている。

「G.G.さんみたいになったら……」鈴木誠也が語っていた懸念

打球に対して果敢にチャレンジした結果ではあったが、捕球に至らず相手のタイムリーとなったシーンも見られ、佐藤氏は自身の過去の記憶が脳裏によぎるという。

北京五輪で佐藤氏は、本来の守備位置であるライトではなくレフトを任され、準決勝と3位決定戦で致命的なエラーを犯しチームの足を引っ張ってしまった過去がある。

「普段と違う守備位置に入るのは、本当に不安なんですよ。ボールの見える角度が全く違いますからね。鈴木選手の場合、東京ドームはもちろん、準々決勝〜決勝が行われるマイアミも慣れているとは思いますが、ミスが許されない大会なので、不安は拭えないと思います。やはりセンターは、本職の選手が守った方がいい」

以前、東京五輪のメンバーに鈴木が選出されセンターを守ることになった際、「G.G.佐藤さんみたいになったら許してください」と語っていたが、その言葉を聞いたとき佐藤氏は「そうだろうな」と率直に思ったという。

「そりゃ気持ちはわかりますよ。あの鈴木選手が言うってことは、やっぱりそれだけ不安だからでしょうし、それを取り除いてあげるのが監督の役目だと思うんです。センターは本職の周東佑京選手を入れて、鈴木選手をライトにするなどいろいろな選択肢はあると思います。まあ僕をいい教訓として、同じ失敗を繰り返さないで欲しいと願うばかりですね」

