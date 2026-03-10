yonigeがソニー・ミュージックレーベルズとメジャー再契約「胸を張ってもう一度」
ロックバンド・yonigeが、ソニー・ミュージックレーベルズとメジャー再契約をしたことが発表された。
yonigeは2013年に結成された、牛丸ありさ（Vo、Gt）とごっきん（Ba、Cho）からなる大阪府寝屋川市出身の2人組バンド。2017年にメジャーデビューしたが、その後は独立して活動を展開してきた。
yonigeのメジャー再契約後、第1弾となる新曲「芽吹くとき」は、4月10日よりTOKYO MX・BS11ほかで放送されるテレビアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』のオープニング主題歌として書き下ろした楽曲。5月27日に発売となる。
「芽吹くとき」は、yonigeらしいざらついた肌触りのギターやベースがリードしていく、春らしい温かくも爽やかな曲調に、“君がいる明日がいいなって思っていたって変えられない伝えなくちゃ”という歌詞が印象的な楽曲。“ありのままの自分”や“ありのままの相手”を受け入れてただそばにいるだけでいいという、牛丸による肯定的なメッセージを載せた1曲だ。同曲の一部はアニメPVにて聴くことができる。
■yonige・牛丸ありさ コメント
この度yonigeは、ソニーミュージックよりメジャーデビューすることになりました。
いろんなことを知りたかった私たちは、一度メジャーを離れ独立という道も選びました。
その経験を経て、自分たちの意思で胸を張ってもう一度メジャーでやっていくことを決めました。
過去の自分を肯定するために、自分に挑戦し続けます。
そしてyonigeはそのとき面白いと思った方へ、これからも転がり続けます。
よろしく！
■yonige・ごっきん コメント
今までのyonigeを抱きしめながら、自信をもって届けられる新曲と共に再びメジャーデビューします。
あの時こうしていれば、もっとこうできたかも、と思う事はあれど、してきた大きな決断に後悔せずにここまで突っ走ってこれました。
結成13年目でも、まだまだ波瀾万丈な未来が待っていそうで、ずっと楽しいです。
これからも、ここからも、どうぞよろしくお願いします！
