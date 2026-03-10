サッカー元日本代表の前園真聖（52）が10日、自身のインスタグラムを更新。リハビリを開始したことを報告した。

前園は「皆さんからのたくさんのコメントに感謝しています」と投稿。テレビ東京の旅バラエティー番組のロケ中に転倒し、右膝外側半月板損傷の大ケガを負ったことに対して、様々な反響があったことに感謝した。

マネジメント会社の発表では全治半年。「今日からリハビリが始まりました。しばらくの間はずっと一緒です。よろしくお願いします。#松葉杖 #氷嚢」と投稿。松葉杖姿で歩く姿や、氷のうで右膝を冷やす写真など、リハビリの様子を紹介した。

この投稿には丸山桂里奈やJOYなどからも「頑張って」との反応があり、ファンからも「前園さんの元気な姿を待ってます」などのコメントが寄せられていた。

前園がケガをしたのは2月28日。テレビ東京によると「旅バラ・バスVS鉄道乗り継ぎ対決旅」のロケで、「ミッション」と呼ばれるゲームを始める前に起こった。ブランコに乗って靴を飛ばすという内容のゲームで、ルール確認をしている最中に、不安定な斜面で転倒したといい、テレビ東京は「一日も早いご回復をお祈りする」とし「深くおわび申し上げます」と陳謝した。

マネジメント会社は「前園含めた出演者側が危険性を指摘し、内容の変更を求めていた」中で発生した事故だとし、「出演者側の意向が十分にくみ取られず事故が発生したことを遺憾な出来事と受け止めている」と声明を発表した。日常生活で支障なく歩けるようになるまでに1カ月半以上かかる見込みで、多くの仕事をキャンセルすることを余儀なくされたという。