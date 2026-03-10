賀来千香子、叔母と母が見立てた“泥大島紬”姿を披露 鮮やかな帯合わせた着物コーデを紹介
俳優の賀来千香子（64）が8日、自身のインスタグラムを更新。奄美大島を再訪したことを報告し、叔母と母が見立ててくれたというお気に入りの大島紬姿を披露した。
【写真】「「ススキのモチーフを唐草の丸文にデザイン」叔母と母が見立てた“泥大島紬”姿の賀来千香子
賀来は「先日、昨年7月に続き2回目の奄美大島へ伺いました」と報告。鹿児島県主催の大島紬産地モニターツアーの一環として行われたトークショーに参加し、「大島紬の魅力や私自身の大島紬エピソードをお話させていただきました」と振り返っている。
投稿では、自前の泥大島をまとった姿を公開。「私の叔母と母が見立ててくれたお気に入りの泥大島紬」「ススキのモチーフを唐草の丸文にデザインした現代的な柄行き」と紹介し、「シックな泥大島が映えるような鮮やかな色の龍村平蔵さんの帯を合わせました」とコーディネートのこだわりも明かした。
あわせて、奄美大島で撮影した景色や田中一村美術館、宿泊先から望んだ風景など複数枚の写真も掲載。前回の訪問で奄美大島にすっかり魅了されたとのことだが、「今回更にその気持ちが深まりました」「すぐにでも又、行きたいところ、“奄美大島”です」と、熱い思いをつづっている。
さらに、「田中一村美術館」には2日で3回通ったことや、プライベートタイムにホエールウォッチングも楽しんだことを報告。神様が最初に立ち寄られるという岩「立神」についても紹介し、「皆さまにも、どうぞパワーが届きますように」と記していた。
