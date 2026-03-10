〈「G.G.佐藤さんみたいになったら許して」侍ジャパン・鈴木誠也が漏らしていた外野守備への懸念と、それを聞いた『G.G.佐藤』本人の思い〉から続く

ワールドベースボールクラシック（WBC）連覇に向けて好発進を見せた侍ジャパン。2024年に野球国際大会「プレミア12」の決勝で敗れた相手である世界ランク2位の台湾、これまでいくつもの死闘を繰り広げてきた韓国など、難敵がひしめくプールCの1位通過を決めている。

西武などで活躍し、日本代表として国際大会への出場経験もある元プロ野球選手のG.G.佐藤氏は快進撃の裏側について、大谷翔平らメジャーリーガーもさることながら、ムードメーカーたちの存在も大きいと話す。



プールCの1位通過を決めた侍ジャパンの「意外なキーマン」とは？ ©文藝春秋

北京五輪を機に、侍ジャパンで「和」が重視されるように

2008年、北京五輪に日本代表の一員として出場したG.G.佐藤氏は、選手間の距離が近い現在の侍ジャパンについて、当時と比較しながらこう話す。

「北京五輪はひとつのターニングポイントだと思っているんです。当時の大会前合宿は6日間ぐらいだったんですけど、それでもいい選手を集めれば勝てると思っていた。けど、選手たちもNPBも負けて痛い思いをしたことで、以来、日本代表の試合を増やすなど長い時間をかけて組織を作り上げてきている。それが実を結んで、今では侍ジャパンに誰が入ってきても輪を作りやすいし、違和感なく試合に入っていくことができていますよね」

2023年のWBCに引き続き、今回も開幕前には選手たちが集まって「焼肉壮行会」が開催された。

「僕らの時代はそういうものはなかった。仲良しクラブじゃねえんだ、みたいな雰囲気がありましたからね。時代なんでしょうけど、今の選手たちの関係性を見ていると、野球を楽しむ気持ちとか、笑顔があって本当にいいと思うんです」

快進撃を支えている「意外なキーマン」とは？

今回のチームでは、メンバー招集に当たりトラブルもあった。

2月11日、昨シーズンのパリーグセーブ王である埼玉西武ライオンズの平良海馬が左ふくらはぎの肉離れで出場を辞退。13日にも、阪神タイガースのセリーグ優勝を支えた石井大智が左アキレスけん損傷で同じく辞退した。さらにサンディエゴ・パドレスの松井裕樹も負傷で辞退と、勝利の方程式を担うはずの投手が次々に姿を消していった。

こうしたトラブルや、鈴木誠也が本職ではないセンターを守っているなど、不安要素がいくつもありながら盤石の試合運びをできている背景には、佐藤氏が挙げるムードの良さがあることは間違いない。ムードメーカーという点で佐藤氏が挙げるキーマンの1人が、横浜DeNAベイスターズの牧秀悟。さらにもう1人、意外な人物を挙げた。

「面白いのが松田宣浩コーチの盛り上げ方。第2戦で鈴木選手がホームランを打ったときに『熱男ポーズ（松田コーチが現役の時にやっていたパフォーマンス）』をやってましたし、選手たちも嬉しかったんじゃないですかね。松田コーチの存在はベンチ内の安心材料でもあると思います。

また松田コーチに限らず、井端監督ら首脳陣の方々も選手と一緒の目線に立って、戦ってくれている。選手たちが『やばい』と思ったとき、素直にそれを言える関係だと感じるし、とても大事なことだと思うんです」

今でこそ選手とコーチ・監督の距離が近い侍ジャパンだが、かつての日本代表では距離もあったという。

「北京五輪のときは、正直、そういうことが言いにくい雰囲気がありました。不安があっても、困ったことがあっても言わない、言えない。ただ普通の会社でもそうですけど、ミスを隠したり、できませんって言えない環境って、より大きな問題に繋がっていくんですよ。素直に早目に言っておけば対処できることも多いし、心理的安全性というのは勝負の世界でも重要だと思いますね」

連覇に向けたポイントは、どこにあるのか

さて今後、侍ジャパンはチェコ戦を経て、準々決勝を戦うためにアメリカへ渡る。相手はまだ確定していないが、ベネズエラかドミニカ共和国といった優勝候補との対戦が濃厚だ。

「言うまでもなく、超重要なのは準々決勝。ここでいい勝ち方ができれば、連覇も夢ではないと思います。前回のメキシコ戦もそうですけど、アメリカに渡ってからの初戦は本当に難しい。場所や環境が変わるなか、果たして自分たちのプレーができるのか」

厳しい戦いが待っているが、佐藤氏は、今の侍ジャパンの野球の質を考えれば、きっとやってくれると信じている。

「正直、今の日本野球は最強だと思っているんです。スモールベースボールという礎があり、昨今ではパワーでも勝負できるようになってきた。スモールとパワーを組み合わせた野球を、僕はコンテンポラリー（現代的）ベースボールって呼んでいるんですよ。この最強のコンテンポラリーベースボールを体現できるのは侍ジャパンだけですからね」

決戦の日は近づいている。佐藤氏は侍ジャパンに次のようにエールを送る。

「僕らOBも含め、日本中のファンの皆さんが多大な期待を寄せていますが、なにより選手たちが楽しんでやってくれるのが一番だと思います。あまりプレッシャーを感じず、選ばれたことに喜びを感じ、プレーをエンジョイして欲しい。それを全力で応援したいと思います」

そう語ると、佐藤氏は最後、笑いながら言うのだ。

「そしてG.G.佐藤以上に派手なエラーはしないで欲しい。僕の仕事がなくなっちゃうので、それだけは勘弁してほしいですね」

