幡ヶ谷で愛されて半世紀　寿司屋の豪華な握りに心躍る　充実のつまみと厳選日本酒で乾杯！

魅力あふれるつまみと握りで楽しく一献

品書きに並ぶつまみや握り、その充実ぶりがまあ楽しいこと。中でもカツオダシで味わう「もずくそうめん」は客の約9割が頼む先代からの名物で、まずはこれをつまみに始める人も多いそう。

ネタは王道だけでなくあっと驚くような珍しい素材も用意するよう心掛けており、そのため店主の金子将也さんは豊洲→築地とバイクで両方回ってその日のいいものを厳選する。さらに日本酒類も四谷の酒屋で自ら仕入れてくるのがルーティーンなんだとか。

さて握りはお好みでもセット類でも自由にどうぞの姿勢がうれしいが、お決まりの「店主特選」なら豪華。

店主特選（12貫と巻物）5500円

『紋寿司』店主特選（12貫と巻物） 5500円 ※内容は仕入れで変わる。写真は本まぐろ脳天・穴子・天然車えび・うに・生いくら・自家製あんきも・本クエ・新子・赤貝・あじ・本まぐろ中とろ・白いか・ネギトロ 取材時は天然車エビや無添加の塩水ウニなど。穏やかな酸味のシャリは和ダシを少々加えるのも特徴

取材時はこれ、本マグロの脳天に天然の車エビなど希少部位や高級ネタが勢揃い。地元で長く愛されるのも大いに納得、日常を豊かにする街の宝だ。

『紋寿司』（左）女将さん 金子富子さん （右）店主 金子将也さん

店主：金子将也さん、女将さん：金子富子さん「幡ヶ谷で寿司屋を始めて50年ほどになります」

『紋寿司』

幡ヶ谷『紋寿司』

［店名］『紋寿司』

［住所］東京都渋谷区幡ケ谷2-12-17

［電話］03-3377-8308

［営業時間］17時〜23時

［休日］木

［交通］京王新線幡ヶ谷駅北口から徒歩1分

撮影／西崎進也、取材／肥田木奈々

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

