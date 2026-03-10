「隣の女の子はいったい？」「気になる」ソン・フンミンとの“豪華２ショット”！ ピンク髪のなでしこDF に海外ファンも熱視線
アメリカ女子サッカーリーグでプレーするなでしこジャパンDFの遠藤純が、豪華ショットで注目を集めている。
遠藤が所属するエンジェル・シティFCの本拠地BMOスタジアムの公式インスタグラムが３月９日、ロサンゼルスFCの韓国代表FWソン・フンミンとの２ショットを公開した。
写真では、ふたりともロサンゼルスFCのユニホームを身にまとい、手にはエンジェル・シティのユニホームを掲げる姿を披露。並んでカメラに向けて満面の笑みを浮かべており、日韓プレーヤーの“豪華コラボ”とも言える一枚となっている。
この写真が撮影されたのは、両クラブが本拠地として使用するBMOスタジアム。ロサンゼルスFCとエンジェル・シティFCはいずれもロサンゼルスをホームタウンとするクラブで、同じスタジアムを拠点としている。
25歳のレフティである遠藤は2022年に日テレ・東京ヴェルディベレーザからエンジェル・シティへ完全移籍。アメリカ挑戦後はプレーだけでなく、ピンクに染めた髪や洗練されたファッションでも注目を集め、個性的なスタイルで人気を広げている。
今回の投稿にも多くの反応が寄せられ、「スーパーなツーショットすぎるっ！」「わぉ！ソン・フンミン、良いショットが撮れましたね〜」といった声のほか、海外ファンからは「隣の女の子はいったい？」「ソニーと一緒の君、すごく似合ってるよ」「彼女が気になる！」などの声が上がり、反響が広がっている。
ピッチ内外で存在感を放つ遠藤。世界的スターとの思わぬ交流ショットは、国境を越えてファンの関心を集めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】遠藤純＆ソン・フンミンの豪華２ショット！
遠藤が所属するエンジェル・シティFCの本拠地BMOスタジアムの公式インスタグラムが３月９日、ロサンゼルスFCの韓国代表FWソン・フンミンとの２ショットを公開した。
写真では、ふたりともロサンゼルスFCのユニホームを身にまとい、手にはエンジェル・シティのユニホームを掲げる姿を披露。並んでカメラに向けて満面の笑みを浮かべており、日韓プレーヤーの“豪華コラボ”とも言える一枚となっている。
25歳のレフティである遠藤は2022年に日テレ・東京ヴェルディベレーザからエンジェル・シティへ完全移籍。アメリカ挑戦後はプレーだけでなく、ピンクに染めた髪や洗練されたファッションでも注目を集め、個性的なスタイルで人気を広げている。
今回の投稿にも多くの反応が寄せられ、「スーパーなツーショットすぎるっ！」「わぉ！ソン・フンミン、良いショットが撮れましたね〜」といった声のほか、海外ファンからは「隣の女の子はいったい？」「ソニーと一緒の君、すごく似合ってるよ」「彼女が気になる！」などの声が上がり、反響が広がっている。
ピッチ内外で存在感を放つ遠藤。世界的スターとの思わぬ交流ショットは、国境を越えてファンの関心を集めた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】遠藤純＆ソン・フンミンの豪華２ショット！