「隣の女の子はいったい？」「気になる」ソン・フンミンとの“豪華２ショット”！ ピンク髪のなでしこDF に海外ファンも熱視線

「隣の女の子はいったい？」「気になる」ソン・フンミンとの“豪華２ショット”！ ピンク髪のなでしこDF に海外ファンも熱視線