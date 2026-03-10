２年半ぶり招集か！ ネイマールがブラジル代表の予備メンバー入りと現地報道。３月末にフランス＆クロアチア戦「継続的に注視されている」
サントスに所属するネイマールの代表復帰が近づいているようだ。
ブラジルメディア『Globo』は現地３月９日、「ネイマールは、フランス（３月26日）とクロアチア（３月31日）との親善試合に向けたブラジル代表の予備メンバーリストに名を連ね、CBF（ブラジルサッカー連盟）に継続的に注視されている」と報じた。続けて。次のように伝えている。
「事前リスト入りは、今月26日と31日にアメリカで開催される親善試合への正式招集が保証されるものではない。最終的なメンバーは来週月曜日の16日に発表される予定だ。
サントスのフォワードは、以前にも（カルロ・）アンチェロッティ監督（ブラジル代表指揮官）のもと、事前リストに名を連ねたが、イタリア人監督からの招集はまだ実現していない。背番号10は2023年10月に深刻な膝の怪我を負って（途中交代したウルグアイ代表戦）以来、代表でプレーしていない」
セレソン復帰となれば、およそ２年半ぶり。直近のリーグ戦で２得点をマークするなど、所属クラブで好調を維持する王国のスターは、再び代表のユニホームに袖を通すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
