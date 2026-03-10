「えっスリッパで!?」佐久間大介、主演映画の撮影裏話に「あんなに迫力すごく演技できるのさすがすぎるよ」反響
Snow Manの佐久間大介さんは3月9日、自身のInstagramを更新。映画の秘話を明かしました。
【投稿】佐久間大介、映画の撮影秘話を明かす
1枚目は白いTシャツにサスペンダー姿の佐久間さんが片足を上げ、足元の紺色のスリッパを指差すおちゃめな姿で、3枚目は俳優の青柳翔さんと胸ぐらをつかみ合う姿です。「実はここの戦闘シーンはスリッパでした」とのこと。
ファンからは、「ここのアクションシーンスリッパだったとは思えないくらい動きキレキレでかっこよかったとこ」「圧巻の戦闘シーンすぎた」「スリッパで戦闘シーンをあんなに迫力すごく演技できるのさすがすぎるよ」「キレとスピード感がハンパなくてめっちゃカッコよかった」「えっスリッパで!?」などの声が上がりました。
(文:中村 凪)
【投稿】佐久間大介、映画の撮影秘話を明かす
「めっちゃカッコよかった」佐久間さんは「#映画スペシャルズ オフショット」とつづり、自身が主演を務める映画『スペシャルズ』のオフショットを3枚載せています。
1枚目は白いTシャツにサスペンダー姿の佐久間さんが片足を上げ、足元の紺色のスリッパを指差すおちゃめな姿で、3枚目は俳優の青柳翔さんと胸ぐらをつかみ合う姿です。「実はここの戦闘シーンはスリッパでした」とのこと。
映画『スペシャルズ』の集合ショット6日には「#映画スペシャルズ 最高の監督と、最高の役者の皆さんと作り上げた、最高な作品です！！！！！ ぜひ劇場でお待ちしてます」と、同映画の監督・内田英治さん、共演者の椎名桔平さんらとの豪華な集合ショットを公開していた佐久間さん。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)