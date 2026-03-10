「今年60歳」と知って驚いた男性俳優ランキング！ 2位「薬丸裕英」を大差で抑えた1位は？
長年第一線で活動しながら、見た目や立ち居振る舞いに年齢を感じさせない俳優たち。還暦を迎えてなおエネルギッシュな姿が支持を集めています。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年60歳と知って驚いた男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、薬丸裕英さんです。一世風靡（ふうび）した昭和のアイドル「シブがき隊」のメンバーで、1988年に解散してからはソロとして俳優やタレントとして活躍。現在は生活情報番組『よじごじDays』（テレビ東京系）の月曜司会などを務めています。
自身の誕生日である2月19日には、「花の82年組」として知られる薬丸さんの妻・石川秀美さん、早見優さん、松本伊代さんらレジェンドアイドルたちが参加する豪華還暦パーティーを開催したことでも話題となりました。
回答者からは「肌が若々しい、60代の肌ではないと感じたから」（10代女性／京都府）、「シブガキ隊のイメージが残ってるから」（60代男性／神奈川県）、「昔からいるので見た目は若いがもう少し年上だと勝手に思っていた」（30代女性／千葉県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、9月30日に還暦を迎える東山紀之さんです。アイドルグループ「少年隊」の元メンバーで、1985年に『仮面舞踏会』でデビューするとトップアイドルに君臨。30年以上腹筋を1日1000回続けるなど、ストイックなことでも知られています。
2023年末には、「SMILE-UP.」の社長に専念するとして芸能活動を引退しました。2025年11月に妻で俳優の木村佳乃さんと共に、シンガーソングライター・さだまさしさんのコンサートに来訪。芸能界引退から約2年ぶりとなる近影がさださんのSNSで公開され、話題となりました。
回答コメントでは「とても綺麗な見た目をしている」（20代女性／静岡県）、「いつまでも若く、昔から変わっていないイメージがある」（20代女性／東京都）、「見た目が全く変わらないので50代かと思ったから」（30代女性／滋賀県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
